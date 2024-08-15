HK Express馬來西亞檳城新航線11月首航！每日1班往返航班、來回機票最平$18！連20kg行李連稅幾多錢？

香港快運 HK Express 最近又推新航點，11 月 21 日起開設香港直飛馬來西亞檳城（PEN）的新航線，如果於指定日子率先買機票，單程最平 $9 起（未連稅）即可飛到檳城平歎粿條湯、咖哩麵，兼去埋打卡文青 cafe chill 一 chill！

HK Express 的檳城新航線全程 3 小時，直飛至馬來西亞西北側的檳城國際機場，每日提供一班往返航班，去程坐 8:10pm 夜機出發，回程則是 00:45am 的紅眼機。趁檳城新航線首航在即，HK Express 推出新航點快閃優惠，「輕便飛」來回票價低至 $18，官網顯示，最快在 11 月下旬、12 月上旬仍買到 $9 檳城平機票，不過星期五、六去程的單程票價大多變回過百元了。以不包登機行李、寄艙行李的「輕便飛」為例，檳城來回機票連稅最平 $817 起；如果是包 20 kg 行李的「隨心飛」，來回機票連稅後為 $1,087。

「輕便飛」來回票價低至 $18，連稅後最平 $817。

至於包 20 kg 行李的「隨心飛」，來回機票連稅後為 $1,087。

預訂日期：即時至8月18日（23:59）

旅遊日期：2024年11月21日至2025年3月30日

網址︰www.hkexpress.com/zh-tw/