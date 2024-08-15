餐廳優惠 | 今期最抵、CP值最高食飯優惠：3小時任食片皮鴨唔使$200 / 人均$277酒店點心放題食金箔蝦餃 / $184起120分鐘任食台式雞煲火鍋

平日或者放假，不知吃甚麼？很多本地餐廳都推出優惠吸客，如果大家都想以優惠的價錢去食餐好的，不妨留意一下本地餐廳推出的優惠，今次編輯為大家整合了一些吸引餐廳優惠！如果適合的話，就Go go go！

餐廳優惠│1. 龍逸軒：人均$277點心放題食金箔蝦餃、懷舊臘味包

第一個優惠是九龍酒店龍逸軒的點心放題，在kkday上有龍逸軒3種任點任食點心優惠，包括星期一至五龍成人買三送一，$1,108一組，人均$277；星期一至五$299食到原價$356的點心放題；星期六、日及公眾假期$352食到原價$400的點心放題。到底點心放題有甚麼吃呢？龍逸軒有很多新派系列點心，包括春筍金箔蝦餃、懷舊臘味包、菠菜野菌腐皮卷及十年陳皮紫米豆沙包等，點心總數高達49款！

龍逸軒

供應時段：星期一至日及公眾假期 上午10時45分至中午12時45分（第一輪）及 下午1時15分至3時15分（第二輪）

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

詳情按此

下一頁：$184起食120分鐘台式雞煲火鍋