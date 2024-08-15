  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

15/08/2024

黃金長線看好的三大基本面

#理財
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

　　近日國際黃金價格企穩在2450美元之上，繼續向歷史高位進發。市場上對金價走勢具影響的因素其實有多種，包括地緣政局的發展、市場避險情緒的變動等。但如果以中長期的發展趨勢來看，影響黃金的一些特定宏觀因素，並不會輕易產生改變。

 

 

 

　　事實上，過去國際金價持續上揚主要受到三大宏觀因素驅使，而這三大宏觀因素在可見的未來，均難以扭轉。因此，支持金價繼續向上的動力可望繼續維持。

 

 

 

　　首先，環球利息向下趨勢不可逆轉。目前環球通脹放緩、經濟面臨增長挑戰，減息周期來臨只是時間問題。成熟市場中，今年以來已經有瑞士、加拿大、歐元區及英國先後開啟新一輪減息，而市場現時預期聯儲局較大概率在9月份開始向下調整利率。息口向下轉向，利好大宗商品價格走勢，黃金亦不例外。

 

 

 

　　第二，全球央行增持黃金趨勢不可逆轉，為黃金提供需求動力。自二戰結束以來的近八十年間，全球央行對黃金的持有量變化僅只有三個周期。第一個周期為1945年至60年代初期。當時正處二戰剛剛結束，投資者對戰爭的憂慮陰霾揮之不去。而二戰的歷史，向市場傳遞出黃金在社會動盪時的保值作用。

 

 

 

　　因此，在二戰結束後的十多年間，全球央行的持金量從約10億盎司增加至接近12.4億盎司；第二個周期為60年代初至2008年金融危機前，全球央行的持金量從高位一直減持至9.4億盎司。市場在該周期發現，原來戰爭並非世界的主旋律，加上環球經濟在6090年代經歷高增長，各央行也降低相對回報較低的黃金資產。

 

 

 

　　這個情況一直維持到2008年。08年金融危機後，市場對黃金的安全價值開始逐步重視，一直維持穩步增持趨勢至今。根據國際貨幣基金組織截至今年4月底數據，全球央行持有黃金量已回升至11.6億盎司，繼續向60年代初高峰進發。

 

 

 

　　第三，美元影響力下降不可逆轉。美國債務問題日益嚴峻，為美元往後的可靠性埋下隱患。在過去20年，美元在全球外匯儲備的比例由70%以上跌至現時不足60%，雖然仍處於主導地位，但已反映市場用實際行動表現出逐步加深的憂慮。

 

 

 

　　以上這三大宏觀因素，將成為金價維持高位運行的中長期支持。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以色列伊朗的明槍與暗箭

14/08/2024 14:37

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk