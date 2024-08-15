黃金長線看好的三大基本面

近日國際黃金價格企穩在2450美元之上，繼續向歷史高位進發。市場上對金價走勢具影響的因素其實有多種，包括地緣政局的發展、市場避險情緒的變動等。但如果以中長期的發展趨勢來看，影響黃金的一些特定宏觀因素，並不會輕易產生改變。

事實上，過去國際金價持續上揚主要受到三大宏觀因素驅使，而這三大宏觀因素在可見的未來，均難以扭轉。因此，支持金價繼續向上的動力可望繼續維持。

首先，環球利息向下趨勢不可逆轉。目前環球通脹放緩、經濟面臨增長挑戰，減息周期來臨只是時間問題。成熟市場中，今年以來已經有瑞士、加拿大、歐元區及英國先後開啟新一輪減息，而市場現時預期聯儲局較大概率在9月份開始向下調整利率。息口向下轉向，利好大宗商品價格走勢，黃金亦不例外。

第二，全球央行增持黃金趨勢不可逆轉，為黃金提供需求動力。自二戰結束以來的近八十年間，全球央行對黃金的持有量變化僅只有三個周期。第一個周期為1945年至60年代初期。當時正處二戰剛剛結束，投資者對戰爭的憂慮陰霾揮之不去。而二戰的歷史，向市場傳遞出黃金在社會動盪時的保值作用。

因此，在二戰結束後的十多年間，全球央行的持金量從約10億盎司增加至接近12.4億盎司；第二個周期為60年代初至2008年金融危機前，全球央行的持金量從高位一直減持至9.4億盎司。市場在該周期發現，原來戰爭並非世界的主旋律，加上環球經濟在60至90年代經歷高增長，各央行也降低相對回報較低的黃金資產。

這個情況一直維持到2008年。08年金融危機後，市場對黃金的安全價值開始逐步重視，一直維持穩步增持趨勢至今。根據國際貨幣基金組織截至今年4月底數據，全球央行持有黃金量已回升至11.6億盎司，繼續向60年代初高峰進發。

第三，美元影響力下降不可逆轉。美國債務問題日益嚴峻，為美元往後的可靠性埋下隱患。在過去20年，美元在全球外匯儲備的比例由70%以上跌至現時不足60%，雖然仍處於主導地位，但已反映市場用實際行動表現出逐步加深的憂慮。

以上這三大宏觀因素，將成為金價維持高位運行的中長期支持。