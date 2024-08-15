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15/08/2024

深圳新商場大運天地開幕！開放式設計融入戶外公園︰近200個品牌進駐！設室內馬場、超多打卡位！湖邊賞孔雀梅花鹿最驚喜

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Text: Louise Yuen Photo: 小紅書@大運天地

　　深圳又有新商場！剛於 7 月 28 日開幕的大運天地位於龍崗區，佔地 6.5 萬平方米，集合近 200 間人氣商舖和食店。有別於一般商場格局，這裏採用日台泰 outlet 般的開放式設計，以自然氣象為主題，把戶外空間融入商場當中，讓大家行街 shopping 的同時，也能到湖邊散步看看黑天鵝、孔雀，甚至梅花鹿！

 

　　大運天地主要分為南、中、北區，並引入近 200 個品牌，包括大牌如 Nike、Adidas、New Balance、Calvin Klein、Columbia、UNIQLO、MUJI、I.T. 是基本，場內也有內地潮流品牌 KKV 、户外用品品牌蕉下、打卡最美覔書店等，最驚喜是商場竟然設有一個室內馬場 — 騎樂馬術，每人 208 人民幣起即可體驗騎馬 20 分鐘！

 

 

下一頁︰超多人氣餐廳！打卡必影氣象主題藝術裝置、湖邊賞梅花鹿

 

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