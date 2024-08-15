煤氣費減免 | 媒氣公司推媒氣優惠計劃！指定度數煤氣費半價／豁免保養月費及基本收費／免費檢查維修爐具！邊4類人合資格？即睇詳情及申請方法

為了減輕長者和有需要人士的經濟負擔，香港中華煤氣公司為4類合資格人士提供煤氣優惠計畫，優惠內容包括煤氣費半價、免費煤氣爐具維修服務、每年免費爐具安全檢查等等，即睇申請方法及資格！

香港中華煤氣公司為4類合資格人士提供援助，分別是獨居／雙老長者、殘疾人士、單親家庭，以及低收入家庭，希望他們在享有優質煤氣服務的同時，也減輕他們的經濟負擔。

1. 長者優惠計畫：指定用量半價 ！豁免按金、保養用費、每月基本收費

申請資格

● 煤氣公司登記用戶，及

● 年齡60歲或以上，及

● 獨居或與合乎資格的長者同住，申請人必需提供租約（公屋住戶證明）或業主證明信作居住證明，及

● 必需合乎資格或正領取綜合社會保障援助，需根據社署最新的綜合社會保障援助指引中有關長者綜援的部分作準，非綜援戶之申請者必需提供不少於一年銀行資料紀錄

減免內容

合資格長者可以獲得每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，亦可以獲得豁免用戶按金、保養月費和每月基本收費。除此之外，更可以享有免費煤氣爐具維修服務、優先預約維修服務、和每年的免費爐具和喉管安全調查。

申請方法

1. 在社會福利署長者咭辦事處、長者地區中心及長者鄰舍中心索取申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續，或

2. 在網上下載申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續

部分長者地區中心地址：按此

下載申請表格：按此

審核中心地址：按此

要留意，如果計畫中的受惠長者需要搬遷，原有地址享有的優惠就會被取消，長者只需要前往任何一間審核中心重新申請有關優惠即可。另外，如果申報的資料有變，都必須要盡快通知煤氣公司，以免影響繼續使用優惠。

（圖片來源：Towngas Facebook）

煤氣費減免 | 2. 殘疾人士優惠：媒氣費減免、免費及優先預約媒氣維修服務

申請資格

● 煤氣公司登記用戶，及

● 申請人或與其同住的其中一名直系親屬現正領取綜援，並在綜援計劃下被界定為「殘疾程度達100%」 或「需要經常護理」的人士。

減免內容

合資格殘疾人士可以獲得每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，亦可以獲得豁免用戶按金、保養月費和每月基本收費。除此之外，更加可以享有免費煤氣爐具維修服務、優先預約維修服務、和每年的免費爐具和喉管安全調查。

申請方法

1. 在指定審核中心索取申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續，或

2. 在網上下載申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續

下載申請表格：按此

審核中心地址：按此

要留意，此優惠的限期為十年，申請人如果想要繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

如果計畫中的受惠人士需要搬遷，原有地址享有的優惠就會被取消，受惠人士只需要前往任何一間審核中心重新申請有關優惠即可。另外，如果申報的資料有變，都必須要盡快通知煤氣公司，以免影響繼續使用優惠。

煤氣費減免 | 3. 單親家庭優惠：媒氣費減免、免費爐具維修

申請資格

● 煤氣公司登記用戶，及

● 申請人須為單親家庭綜援受助人

減免內容

合資格單親家庭可以獲得每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，亦可以獲得豁免用戶按金、保養月費和每月基本收費。除此之外，亦可以享有免費煤氣爐具維修服務。

申請方法

1. 在指定審核中心索取申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續，或

2. 在網上下載申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續

須帶同文件包括：

a）香港身份證

b）社會福利署發出之申請獲准通知書或調整援助金額通知書（須包括單親補助金一項）

c）最近一期煤氣賬單

下載申請表格：按此

審核中心地址：按此

要特別注意此優惠的限期為兩年，申請人如果想要繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

如果計畫中的受惠人士需要搬遷，原有地址享有的優惠就會被取消，受惠人士只需要前往任何一間審核中心重新申請有關優惠即可。另外，如果申報的資料有變，都必須要盡快通知煤氣公司，以免影響繼續使用優惠。

煤氣費減免 | 4. 低收入家庭優惠：媒氣費減免、免費爐具維修

申請資格

● 煤氣公司登記用戶

● 申請人須為綜援受助人，及

● 申請人或其家庭成員有固定工作收入，而工作入息須於綜援金額中扣減。（綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書須顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項。）

減免內容

合資格低收入家庭可以獲得每月首500兆焦耳（約10.4度）的煤氣用量半價優惠，亦可以獲得豁免用戶按金、保養月費和每月基本收費。除此之外，亦可以享有免費煤氣爐具維修服務。

申請方法

1. 在指定審核中心索取申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續，或

2. 在網上下載申請表格，帶同所需的證明前往各審核中心辦理手續

須帶同文件包括：

a）香港身份證

b）社會福利署發出之綜援申請獲准通知書或調整援助金額通知書（該通知書須顯示綜援金的付款期內，連續2個月有「扣減－應計入息」一項）。

c）最近一期煤氣賬單

下載申請表格：按此

審核中心地址：按此

要留意此優惠的限期為兩年，申請人如果想要繼續享用此項優惠，必須在限期屆滿前再次申請。

如果計畫中的受惠人士需要搬遷，原有地址享有的優惠就會被取消，受惠人士只需要前往任何一間審核中心重新申請有關優惠即可。另外，如果申報的資料有變，都必須要盡快通知煤氣公司，以免影響繼續使用優惠。

詳細計畫內容可瀏覽香港中華煤氣公司網址

https://www.towngas.com/tc/Household/Towngas-Concession-Schemes#tabno=1

（圖片來源：Towngas）