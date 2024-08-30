  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/08/2024

IG富豪榜2024 | IG Rich Top 20公開！邊個係IG首富？美斯、C朗1個IG Post超2,000萬港元？睇埋8位上榜韓星排名！BLACKPINK全團上榜！李敏鎬、車銀優排第幾？

#打工仔 #Cristiano #The Rock #C朗 #Hopper HQ #美斯 #影視娛樂 #Leomessi #Instagram #Dwayne Johnson #IG #Kylie Jenner #Instagram Rich List #Selena Gomez #IG富豪榜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Jane Law

　　社交平台Instagram（IG）愈來愈普及受歡迎，在全球的用戶已經超過10億人口！想必大家都有在IG追蹤喜歡的明星帳戶，你又好奇他們發佈一篇帖文值多少錢嗎？近日英國資料分析網站Hopper HQ就根據全球IG使用者作分析，以帖文價值整理出2024年「IG 富豪榜」（IG Rich），馬上看看有哪些你認識的明星在榜上！

 

　　IG除了用來分享生活，漸漸也成為了很多品牌衡量人氣的指標，英國資料分析網站Hopper HQ就以帖文價值整理出2024年「IG 富豪榜」（IG Rich），馬上先來揭曉全球TOP 5！

 

IG 富豪榜  |  第5位：「The Rock 」 Dwayne Johnson

 

　　以標誌性的健碩身材、光頭形象活躍在影壇的「The Rock 」Dwayne Johnson在IG上擁有3.9億位粉絲，在IG分享私底下的日常和健身生活的他吸引不少粉絲關注！他每則帖文價值約240萬美元，即約港幣1,900萬元！

 

（圖片來源：IG @therock）

 

IG 富豪榜 | 第4位：Kylie Jenner

 

　　卡戴珊家族成員之一的Kylie Jenner在IG上同樣坐擁3.9億位粉絲，不時在IG分享生活美照、化妝打扮，憑著自家化妝品品牌Kylie Cosmetics和游泳品牌Kylie Swim，讓她人氣急升，同樣以每則帖文價值約240萬美元（約港幣1,900萬元）的高價排名第4！

 

（圖片來源：IG @ kyliejenner）

 

IG 富豪榜 | 第3位：Selena Gomez

 

　　集歌手、演員、美妝品牌主理人於一身的Selena Gomez今年排名第三，在IG擁有4.2億追蹤人數的她，除了歌影事業，最近亦積極發展美妝品牌Rare Beauty, 每則帖文價值高達260萬美元，約是港幣2,000萬元！

 

（圖片來源：IG @ selenagomez ）

 

IG 富豪榜 | 第2位：Leo Messi 美斯

 

　　來自阿根廷國家足球代表隊的美斯，平日除了會在IG分享足球賽事，也時不時看到他為不同品牌代言，擁有五億追蹤人數的他每則帖文約價值270萬美元，高達港幣2,100萬。

 

（圖片來源：IG @ leomessi）

 

IG 富豪榜 | 第1位：C朗 Cristiano Ronaldo

 

　　擁有6.3億位追蹤者的C朗以每則帖文價值340萬美元（約港幣2,600萬）位列IG富豪榜榜首！擁有好球技、帥氣外表的他時常在IG分享和家人的生活日常，讓大家看到這位足球天王的另一面！

 

（圖片來源：IG @ cristiano）

 

IG 富豪榜前20名＋帖文價值 ：

1.    Cristiano Ronaldo @cristiano  USD $3,432,000
2.    Lionel Messi @leomessi  USD $2,731,000
3.    Selena Gomez @selenagomez  USD $2,560,000
4.    Kylie Jenner @kyliejenner  USD $2,395,000
5.    Dwayne Johnson @therock  USD $2,382,000
6.    Ariana Grande @arianagrande  USD $2,272,000
7.    Kim Kardashian @kimkardashian  USD $ 2,172,000
8.    Beyonce Knowles @beyonce  USD $1,908,000
9.    Khloe Kardashian @khloekardashian  USD $ 1,851,000
10.    Justin Bieber @justinbieber  USD $1,761,000
11.    Kendall Jenner @kendalljenner  USD $1,758,000
12.    Taylor Swift @taylorswift  USD $1,703,000
13.    Jennifer Lopez @jlo  USD $ 1,514,000
14.    Virat Kohli @virat.kohli  USD $ 1,464,000
15.    Nicki Minaj @nickiminaj  USD $1,375,000
16.    Kourtney Kardashian @kourtneykardash  USD $ 1,340,000
17.    Miley Cyrus @mileycycus  USD $ 1,297,000
18.    Katy Perry @katyperry  USD $ 1,240,000
19.    Neymar da Silva Santos Junior @neymarjr  USD $1,205,000
20.    Kevin Hart @kevinhart4real  USD $ 1,079,000

 

　　看完這麼多外國明星登上排行榜，原來亦有8位韓星打入IG富豪榜Top100！近年Kpop和韓劇在全球的影響力不斷攀升，在今年的IG富豪排行榜中又以韓國女團BLACKPINK成員排名最高——BLACKPINK成員Lisa在去年IG追蹤人數就已經破億，成為韓星第一人，以一則貼文價值62萬美元拿下第29名！

 

　　其餘BLACKPINK成員全部均有上榜，另外男團BTS 成員 Jin 與 RM，以及韓劇演員車銀優、李敏鎬都有上榜！

 

（圖片來源：IG @ lalalalisa_m）

 

8位打入IG富豪榜Top100的韓星排名：

第29名：BLACKPINK – Lisa @lalalalisa_m  USD $ 623,000
第36名：BLACKPINK –Jennie @jennerubyjane  USD $ 511,000
第40名：BLACKPINK – Jisoo @sooyaaa__  USD $ 474,000
第42名：BLACKPINK –Rosé @roses_are_rosie  USD $ 472,000
第68名：BTS – Jin  @jin  USD $ 292,000
第71名：BTS – RM  @rkive  USD $ 280,000
第72名：車銀優 @eunwo.o_c  USD $ 274,000
第88名：李敏鎬 @actorleeminho  USD $ 211,000

 

2024 Instagram Rich List：https://www.hopperhq.com/instagram-rich-list/

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Cristiano #The Rock #C朗 #Hopper HQ #美斯 #影視娛樂 #Leomessi #Instagram #Dwayne Johnson #IG #Kylie Jenner #Instagram Rich List #Selena Gomez #IG富豪榜
更多職場文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 工銀亞洲3個月4.38厘優惠下架，大新逆市加息

29/08/2024 19:16

貨幣攻略

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk