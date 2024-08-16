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16/08/2024

TVB新聞部一連兩位宣布離職！主播李澤浩入行兩年臨走大談放假論：放假要過五關斬六將

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　　TVB新聞部近年都留不住人手，不時都出現主播或者記者宣布離職的消息，對於開始熟悉的主播轉個頭又要走，觀眾都難以適應。近日，新聞部一連兩位宣布離職，分別是主播李澤浩和靚女記者梁思行。兩位在IG都分享離職的心情感受，不少網民都留言表達不捨，李澤浩的長文下面Hashtag大談放假論，未知是否臨走「派花生」？

 

 

　　梁思行經常都主持《時事多面睇》，外表精緻，成為不少網友的討論對象，雖然出鏡的機會不及主播們多，但她兩度代表公司得獎，分別得到「消費權益新聞報道獎」的「年度主題大獎」以及「第八屆恒大商業新聞獎」的「最佳經濟及金融政策新聞報道獎 - 影像及聲音組金獎」，相當厲害，當時她感慨說：「新聞記者最想要的是新聞自由，不是獎項。」兩年後的梁思行決定抽身離開，她用「奇妙旅程」來形容這兩年來的經驗，「兩年嚟啲故仔自問都用心盡力做，有啲會覺得時間過得比較快，例如禁追租令、紮肚治療、網騙、打各種嘅針、網約車。有啲覺得過程好痛苦，例如做基層醫療、舊樓維修、垃圾徵費、社區保姆、中小學殺校、樓市。」不過她有一次做鼠患故事，基本上長期都有發生的問題，沒想到報道出街後，竟然有關部分安排人手清理街道。她表示：「都經歷咗通關大解放一連串轉變，『完善咗制度』嘅區選，同見證『完滿句號』嘅23條、五百年一遇嘅『雨更』、同唔似8號嘅風更。」最可愛的是她透露離職後，終於可以不再需要每日由屯門返將軍澳工業村的漫長車程。

 

 

　　梁思行長文內容如下：

 

一開始我帶著好多問號走入這個新聞部，好多問題想問。
到後來每隻故仔，學識要抱著一個問題問到底。
一路跑一路問一路諗，特此紀錄呢兩年嘅奇妙旅程。

 

通常啲人會問：你有幾多時間做一隻故？做專題應該慢啲？
由完全0 頭緒到播出街，標準時間係5日：日日都播所以要快、最好食正一星期hit時效性、要有多角度分析的政策探討，最好係從無前人講過呢個角度。

 

唔知大家有冇玩過跑Online？
每個星期我都好有呢個感覺，覺得自己一路跑一路跑，唔好被後面個出街deadline迫到我而要Game Over。

 

5日係諗故題、諗問題Flow、搵受訪者（x4/5）、成功夾到全世界+攝影crew時間，拍，寫，剪+出街。
如果唔捉緊每分每秒，每個環節一遇到任何少少阻濟，我跑慢咗，諗慢咗，後面個deadline會迫死人。

 

一開始做多面睇，成日覺得自己跑得慢，議題諗得唔夠深，對個世界每日發生嘅事留意得唔夠多，觀察得唔夠深入。後來，放假off都會諗，想自己起碼袋定貨，開始事無大小周圍日日見到咩就諗「咦呢個有冇得講呢？」「呢個係咪應該要做？」

 

希望每星期順順利利，起跑時唔會卡住浪費時間，但有時真係plan唔到咁多，同埋人真係要放鬆。

 

然後每次開始新一個星期，就好似玩緊唔同關卡：諗唔到故題，搵唔到Case，冇人肯做訪問，又冇Crew。（大獲..點算..想死…）每個星期個腦不停loop，只有每個星期出故日，監製改晒稿順利播出後，係我最開心嘅一晚，我嘅放鬆指數漸漸升高，因為我終於跑到終點。

 

我知以前做Current affairs 記者，通常已有好多年做daily年資，佢哋對於社會觀察敏感度同某個議題分析，係日積月累地儲返黎磨練返黎，故題對記者係好重要嘅資產，自覺永遠追唔上。
每當沒有頭緒搵故仔idea，我起跑唔到，就要不斷刨報紙、fb、ig、討論區、小紅書（是的，要專登開咗XHS ac研究人生百態。例如北上坐月，月月煙火吐槽，做完都大開眼界）

 

兩年嚟啲故仔自問都用心盡力做，有啲會覺得時間過得比較快，例如禁追租令、紮肚治療、網騙、打各種嘅針、網約車。
有啲覺得過程好痛苦，例如做基層醫療、舊樓維修、垃圾徵費、社區保姆、中小學殺校、樓市。

 

有啲年經：兩年前第一隻講鼠患，年年區區都有嘅問題，竟然講完即刻有部門清，我本身諗住然後就沒有然後；
例如做政府資助嘅中醫診所名額，真係去晒各區診所問同影TC，究竟點解會book唔到位，做完竟然有人關心同嬲豬；
另外都經歷咗通關大解放一連串轉變，「完善咗制度」嘅區選，同見證「完滿句號」嘅23條、五百年一遇嘅「雨更」、同唔似8號嘅風更。

 

再次特別辛苦同多謝 @dan.suen 當我諗唔到故題、搵唔到受訪者時，每次同我食飯，我都食唔落，專心唔到放假訓唔好，更加陪我去影更多的TC。
記得有隻故，終於有返少少曙光繼續go，我真心感覺到自己突然心情舒暢咗，即刻有返食慾。

 

另外，在此特別多謝每一位曾經被我訪問過及信任我的受訪者同朋友ssss，多謝你哋信任我，仲要永遠都火速2、3日內話拍就拍，仲願意遷就時間，我係難以言喻的感恩同感動。

多謝Vivien同班好同事。
好鍾意同大家傾故仔諗flow度畫面嘅時候，好鍾意同大家捽「橋」，當一個人死到臨頭冇受訪者時，大家都會義不容辭的拋出自己的contacts同ideas。

多謝拍過的Camman們及剪接們，
專題係好需要鏡頭講故事，有時唔知點表達需要嘅畫面，但功力深厚嘅攝影師，鏡頭一個mood shot已經營造出氣氛，好明故仔需要點，VO無須多講，已帶出受訪者的一段故事，或已交代到一個環境氣氛等等，有經驗豐富嘅技術帶挈，有畫面先有好嘅故仔，衷心感謝。

亦多謝曾經照顧過的每一位同事，每次的合作和幫忙、提點，再見屯門與TKO的旅程。

 

 

　　而李澤浩幾乎同一日分享自己離職的消息，他拍下自己在TVB儲物櫃的照片，並撰文說再見。「多謝每一位有血有肉的靈魂，感恩自己能在這個好團隊，留下兩年三個月又十日的腳印。主播背後是多位隊友的努力，是互相扶持所打造的作品，不在其中不會明白。無論如何，一切隨心。And that’s the way the midnight is. Good morning. #我一向鍾意食網上花生 #平時見到好多網上猜測我啼笑皆非 #以為我放假其實我返工 #以為我返工其實我放假 #做新聞唔係容易一定要火 #返得多自然積埋唔少假要放 #要放假要過五關斬六將 #放到假係已經有共識 #啊其實我近視遠視散光全部唔夠一百」難怪在他分享自己在新聞部的留念照，未有架上眼鏡，原來他的眼鏡只是「裝飾」用。

 

轉載自: 晴報

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