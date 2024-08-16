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16/08/2024

巴黎奧運 | 全紅嬋老家遭圍堵放假有家歸不得！宿舍附近竉物店玩狗被捕獲！陳奕迅演唱會都講全紅嬋金句

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　　巴黎奧運圓滿結束，中國隊運動員陸續回國放假休息，據知稍後將會有部分運動員將會訪港跟香港市民見面及示範，不少市民都相當期待。辛苦高壓的比賽結束，運動員都各自有放鬆的活動，乒乓球隊及游泳隊齊齊走入環球影城玩機動遊戲，而跳水隊的全紅嬋及陳芋汐人氣爆燈，兩人可愛瘋狂「圈粉」，一舉一動都受到網民關注，更被野生捕獲。

 

 

　　中國隊運動員完成比賽後，為國爭光，回國後都難得可以放鬆，昨日乒乓球隊的孫穎莎、陳清晨、游泳隊的汪順、孫佳俊、羽毛球隊的黃雅瓊、劉雨辰、梁偉鏗等都被野生捕獲，原來他們獲安排入北京環球影城玩，見他們跟不同卡通人物合照外，還有挑戰機動遊戲，似乎相當盡興，其中汪順未知是否手長腳長，成功贏得一隻大公仔，拎住周圍走。

 

 

　　環球影城未見到全紅嬋和陳芋汐的蹤影，由於兩人人氣爆燈，選擇較為低調地放假，全紅嬋老家被圍堵，甚至門外開發美食街，她跟哥哥都暫時有家歸不得。不過仍然有粉絲野生捕獲她們，到宿舍附近的竉物店玩狗，見全紅嬋愛心爆棚，抱住狗狗又摸又餵食，玩得非常開心，而店主事後稱全紅嬋對狗狗愛護有加，更向店主詢問很多有關養狗的資訊，「想養狗但沒條件」。另外，有不少人在全紅嬋和陳芋汐的宿舍外，捕獲她們收快遞的時刻，有兩母女在閘外尖叫「全紅嬋姐姐」，全紅嬋都有禮貌向外揮手打招呼。

 

 

　　除了市民喜歡這位英雄之外，連陳奕迅（Eason）都有留意這位小妹妹，日前在演唱會發言期間抹汗，現場觀眾大叫「辛苦你喇」，Eason竟然套用全紅嬋的金句「誰不累啊」來回應：「好似阿全紅嬋咁講，誰個唔辛苦？個個都辛苦！」

 

轉載自: 晴報

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