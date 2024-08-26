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26/08/2024

日常消耗品點慳先好？幫家長慳足全家樂園門票！破解充電電池四大迷思

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日常生活中有些產品，雖然單價不高，但少數怕長計。典型的例子就是家中常用的電池。無論是遙控器、各種家用電器，特別是小朋友玩具，電池消耗量非常大。如果有一款只需一碗米線價錢的電池，就慳到一家四口的主題樂園門票！你會考慮「轉會」嗎？
 



GP推出性價比極高、更環保、更安全的GP Recharge 充電器及充電電池，鼓勵大眾轉而採用可重複充電的電池。

 



GP Recharge｜四大特點

1. 更慳錢
大部份消費者常在電池耗盡時才匆忙購買，並傾向於選擇價格較低的一次性電池。他們未有意識到，雖然充電電池的初期投資較高，但由於可以多次充電使用，從長遠來看實更為化算。 1粒GP Recharge 充電電池等於200粒鹼性電池，購買200粒鹼性電池的費用等於1張樂園年票！少數怕長計，可以⽤慳返的錢創造更多⽣活所需，物超所值！
 


2. 性能更佳

電池性能是重要的考慮因素之一，GP Recharge 在各種電器的電量與運作時間，與常見的鹼性電池相近，甚至更長更耐用！即使在重複充電後，GP Recharge 亦能夠保持可靠的效能。除此之外，不常使用的GP Recharge 在滿電的情況下存放一年後仍然能夠維持80%的電量。GP Recharge 自放電低，無需擔心需要經常充電的繁瑣步驟。
 

 

3. 更安全
充電電池的安全性絕對是大眾考慮的主要因素，GP Recharge 安全兼易用，充電時間僅需3小時，充電器具備自動斷電，不論是完成充電還是充電器過熱反應，GP Recharge 均能自動識別並斷電，不但安全更慳電費。GP Recharge 更具備電池檢測功能，用戶能夠直觀掌控電量及充電情況，電池檢測功能更可以識別失效的電池和鹼性電池，用家用得開心，又放心！

 

 
4. 更環保

就方便來說，即棄鹼性電池絕對是大家的首選。但你有想過即棄電池對環境造成的破壞有多大嗎？1粒GP Recharge 可以取代200粒鹼性電池，可循環充電使用，減少200粒即棄鹼性電池需要被棄置和處理，相當於減少半個足球場面積的⼟壤污染，大大減低對環境造成的負擔，為下一代建造更美好的環境和生活！


GP超霸新品充電式電池｜育兒家庭必轉用

不論是家中的兒童電動玩具，還是家用設備如電視遙控器，均需要使用到電池。以家有幼兒的日常家居為例，一個電視遙控器使用兩粒電池，一件幼兒玩具平均使用四粒電池，更何況遙控器同玩具不只一件，甚至電子門鎖更會用到八粒電池，少數怕長計，慳慳埋埋，已經慳足一家四口的樂園年票！再者，同時間亦都減少了10多個標準，足球場面積的土壤污染，何樂而不為！

 

現今社會提倡環保和可持續發展的生活方式，充電電池日益普及，大家只需要把原來的生活方式作出微小的改變，改為使用可重複充電的充電電池，不但能節省不必要的開支，更有助保護環境，從而提升生活的品質。為了自己，為了我們的下一代，為了保護環境，從今年開始轉用GP Recharge充電電池吧！


最新產品
GP Recharge E221充電器 (2槽/USB) 連2粒1000mAh AA充電池及2粒400mAh AAA充電池
https://tc.hk.gpbatteries.com/products/gp-recharge-charger-with-2pc-nimh-batteries
GP Recharge AA充電池 1000mAh (4粒裝)
https://tc.hk.gpbatteries.com/products/gp-recharge-nimh-1000mah-aa-battery-4s
GP Recharge AAA充電池 400mAh (4粒裝)
https://tc.hk.gpbatteries.com/products/gp-recharge-nimh-400mah-aaa-battery-4s

 

 

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