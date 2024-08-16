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16/08/2024

農曆七月盂蘭節必睇香港靈異都市傳説！學校出名怪談辮子姑娘 / 戲院怪事連環發生 / 鬼屋見日軍亡魂

#打工仔 #靈異 #農曆七月 #Pantry熱話 #鬼故 #都市傳説
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Text: Sammy Leung

　　到了農曆7月，很多人都愛在這時候聽鬼故、看靈異電影。今次整合了香港的靈異都市傳説，看看大家知道或者聽過多少！

 

都市傳説│1. 中大辮子姑娘

 

　　大家有沒有聽過「中大辮子姑娘」這個都市傳説？香港其中一個超出名的學校怪談就是「辮子姑娘」，在1960年代已開始流傳。傳説中指有一個男生在中大校園經過時看到一個麻花辮姑娘在哭，他上前關心時，這位姑娘指沒有人願意和她說話。男生指，女生可以轉過頭來跟自己說話，但姑娘卻指：「看到我的樣子，你會害怕」。原來，這位女生的正面也是一條辮子。

 

圖片來源：TVB《區區有鬼故》

 

 

　　之後，就有傳香港中文大學附近的前九廣東鐵，連接中國大陸。因為當年有很多內地人以各種途徑偷渡到港，而故事中的辮子姑娘就藏匿在列車偷渡，但她在中大附近鐵路段跳車逃走時，因為辮子不小心被勾住，頭皮和臉皮都被扯開而死，最後化成了前後都是一條辮子的鬼魂。你聽的版本，是不是這樣呢？

 

圖片來源：TVB《區區有鬼故》

圖片來源：TVB《區區有鬼故》

 

 

下一頁：豪華戲院

 

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