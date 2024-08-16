  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
足球俱樂部
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/08/2024

曼聯再增兵，開鑼爭破富咸；車仔需磨合，曼城看高一線

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　英超開鑼，上星期社區盾激鬥過後，曼市雙雄本週分途出擊；曼聯雷聲大，但今季會否再次雨點小？曼城力求穩定，可否再度稱霸？

 

　　曼聯押注在轉會市場，今季坦格是再無退路。

 

　　紅魔幾乎將坦格在阿積士的陣容複製後，再簽下迪歷治和馬沙拉維兩個有級數的守將，曼聯的防守應該可以提升强度。

 

曼聯簽迪歷治但放棄華拉尼，雖然後者加盟後受傷患困擾，而且狀態飄忽，但畢竟有級數，放走實在可惜。而除了迪歷治和馬天尼斯，紅魔的防線其實並不算強。

 

　　紅魔的陣容和牌面，已經按照坦格意願改造成功，今季他再沒有藉口，前四已經是最低消費，再不展現爭標能力，恐怕真正留給他時間已經不多。

 

　　放走馬斯亞、華拉尼、雲比沙卡和格連活特，只是去除了部分瘀血；重點是沒有買到高質素前鋒，如何填補與前列超過30個入球的差距？莫非靠華舒福大爆發？

 

奧拿拿上周在社區盾12碼階段，竟然挑釁夏蘭特，結果被夏蘭特一擊即破。這種低智幼稚行為，不但不會影響對手，更凸顯自己未夠班。

 

　　那邊廂曼城只求小變，致力在哥帥最後一季中保持穩定。

 

　　只是簽入沙維奧一個小將，不似曼城作風。但沙維奧卻非常適合曼城，尤其有杜古，加上沙維奧，兩人都是能夠左右開弓，兩人一同上陣可以互相換位。

 

　　但曼城同時賣走艾華利斯。加盟後踢過103場，攻入36球，而且只是24歲，留不住的確可惜。但如果球員一心離開，哥帥講過是不會勉強，何況轉會費高達7500萬歐元，對比當時買入價1400萬歐元，回報相當不錯。

 

有個有趣數據，對上13次贏得社區盾球隊，該季都是失落聯賽錦標；而曼城對上4次出戰社區盾，3次都落敗，不過該季都順利贏到聯賽冠軍，不知是否真的是巧合。

 

本週焦點

 

　　萬眾期待的新曼聯，在主場迎戰富咸，無論實力牌面抑或人腳，紅魔都應該贏。

 

　　但翻查上賽季，富咸曾經在2月擊敗曼聯，可見兩者實力差距並非想像中大。

 

　　雖然不能小看富咸搶分決心，但正路還是應該曼聯贏波，三分順利落袋。

 

　　曼城則會作客車路士，後者人腳多到幾乎可以出兩隊，但人多不一定好辦事，曼城理應看高一線。

 

　　車路士空有一手好牌，不過不懂出牌，只會浪費這班年輕球員，今場應該仍在試陣，對曼城威脅有限，除非有超水準發揮。

 

　　曼城則已經在社區盾熱身，即使部分球員因為歐國盃決賽周影響休息時間和狀態，但相信以曼城的質素，應該取勝是較為合理的。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】巴黎奧運正式閉幕，今屆你感到最深刻的地方是？► 立即投票

我要回應
更多足球俱樂部文章
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，美減息預期升溫，港銀紛降定存息，...

11/08/2024 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk