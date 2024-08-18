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18/08/2024

高息定存 | 一周高息合集，滙豐現客3個月存息降0.1厘，虛銀4個月大減0.9厘

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　　本港銀行今個星期續調低定存利率，滙豐銀行最新將現有客戶的3個月定存息率統一下調0.1厘，與6個月年利率看齊，當中最高有3.7厘，僅適用於成功晉身卓越理財尊尚客戶；若是HSBC One及其他客戶，則減至3.2厘。而全新的卓越理財尊尚客戶敍造3個月定存則可續享4.1厘。

 

高息定存 | 一周高息合集，滙豐現客存息降0.1厘，虛銀4個月大減0.9厘

（資料圖片）

 

　　工銀亞洲本周提高新客戶定存優惠的門戶，全新「綜合戶口」或「e時代」客戶的3個月定存優惠，由4.38厘下調至4.18厘，存款額10萬至80萬元；若想享4.38厘的高息優惠，則需成為全新「理財金戶口」客戶。該行3個月6厘的「e開戶定存優惠」繼續維持，存款上限10萬元。

 

　　面對美國9月減息預期，一向喜以高息吸客的虛擬銀行亦相繼縮減存息。PAO Bank（前稱：平安壹賬通銀行）最新將3個月、4個月及6個月的定存息分別降至3.6厘、3厘和3.6厘，降幅達0.3厘、0.9厘和0.1厘。

 

高息定存 | 交銀香港6個月減至3.5厘，富融3個月3.7厘

 

高息定存 | 東亞全線跌穿4厘，華僑6個月3.75厘吸公司客

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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