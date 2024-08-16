盈盈樂樂誕港產大熊貓寶寶！兩大國寶FAQ公開︰8.11才確認盈盈懷孕！19歲高齡產子、全家同為8月壽星！龍鳳胎去向係點？新生熊貓生活照首次曝光

香港首次有大熊貓寶寶出世！大熊貓盈盈昨日（15 日）誕下龍鳳胎，成為全球最年長初次產子嘅大熊貓，與樂樂一起榮升新手爸媽。趁著港產大熊貓寶寶誕生，今次為大家 6 個盈盈樂樂 FAQ，一次過解構盈盈為何無預兆下生 B、大熊貓寶寶未來去向、如何分辨盈盈樂樂等問題。

盈盈樂樂FAQ｜ 大熊貓突然生B？

大熊貓盈盈、樂樂於 2007 年抵港，多年來試過自然及人工繁殖，直至今年 3 月終於成功完成自然交配。盈盈經過近 5 個月的孕育期，剛於 6 月 15 日凌晨誕下一對龍鳳胎。3 月至 5 月是熊貓的繁殖季，海洋公園在 3 月下旬發現盈盈、樂樂開始出現玩水、四處留下氣味標記、走來走去等與繁殖季相關行為。由於熊貓每年的發情高峰期只持續 24 至 72 小時，所以「大熊貓之旅」也於由 3 月 21 日起暫停開放，好讓牠們在安靜、舒適的環境下繁殖。

海洋公園指，盈盈於今年 7 月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。要知道大熊貓難以檢測懷孕，園內的專家團隊於 8 月 11 日才透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。其後，盈盈便在 8 月 14 日起出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，最後在約晚上 10 時羊水穿破。

（圖片來源︰FB @香港海洋公園 Ocean Park Hong Kong）

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