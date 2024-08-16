美食博覽2024 | 玩足一日！美與健生活博覽：免費造型剪髮、香水瓶工作坊、傳統剪紙藝術體驗

美與健康不僅是對外在的追求，更是一種由內而外的生活態度！美食博覽於即日至8月19 日在灣仔會展舉行，同場的美與健生活博覽除了搜羅多元化的優質產品，亦帶來了多個有趣的互動體驗，掃完美食一於去玩玩！

美與健生活博覽

美與健生活博覽2024 | 1.「青年髮剪」現場快剪！每日限定30位免費造型剪髮（展位：3E-C19）

想換新髮型？香港美髮美容業商會主辦的「青年髮剪」活動會一連五日為你打造全新造型！活動在美與健生活博覽期間，每日提供 30 個免費造型剪髮名額，先到先得！除免費名額外，現場還提供特別優惠，只需港幣60元就可享用快剪或造型服務，使用PayMe付款更可享港幣45元優惠價。

「青年髮剪」一連五日，每日提供 30 個免費造型剪髮名額。

美與健生活博覽2024 | 2. 手作推介：掐絲琺瑯香水瓶工作坊

想體驗非物質文化遺產傳統工藝的話，可以到掐絲琺瑯工作坊為已完成「掐絲」步驟的半成品填上繽紛色彩，自由選擇顏色彩砂，親手完成「點藍」工序，體驗手工藝的樂趣。工作坊由從事燈工玻璃創作近二十年的資深導師親自指導，確保每位學員都能順利完成作品，並將這份獨一無二的掐絲琺瑯香水瓶帶回家。不但可以作為一份獨特的紀念，也為生活增添一份雅緻。

日期：8月18日（星期日）

時間：10:15am – 11:45am

地點：美與健生活舞台（Hall 3E）

「掐絲」過程需要高度投入和專注，「點藍」過程更是治癒。

美與健生活博覽2024 | 3. 藝術體驗：傳統剪紙藝術工作坊

剪紙是中國古老的民間藝術，一把剪刀，一張紅紙，就能創造出豐富多彩的圖案，更有祈禱福壽、吉祥如意之意。美與健生活博覽的工作坊將帶領參加者欣賞中國傳統剪紙藝術的文化內涵，在導師指導下，親手體驗剪紙的樂趣，感受傳統文化的魅力。

參加者可學習中國傳統剪紙藝術的基本技巧，創作屬於自己的作品，並將這份藝術背後所蘊藏的祝福帶回家。

日期：8月19日（星期一）

時間：11:30am - 12:30pm

地點：美與健生活舞台（Hall 3E）