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19/08/2024

香港旅遊業的瑰寶

#港是港非 #旅遊業 #新加坡 #李小龍 #功夫 #政情 #香港經濟發展
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　大熊貓盈盈以18歲高齡誕下龍鳳胎，為處於經濟陰霾下的香港，帶來一片祥和景象。事實上，龍鳳胎不但為港沖喜，有人更建議發展熊貓經濟，為旅遊業添加動力。筆者自然支持，但大熊貓非香港專有，內地有更多觀賞大熊貓的勝地，香港絕非首選。筆者認為，香港旅遊業早已有獨有文化瑰寶，但過去香港政府一直漠視此瑰寶，連國內外旅客都感到奇怪，今日政府應反思，如果認同是真瑰寶，就應立即行動。　
　　
　　旅遊業是本港四大支柱產業之一，其實旅遊業收入只佔GDP少於一成，政府口中說支持，但一直全力搞金融地產，及至自由行興起，焦點仍集中在零售方面，香港旅遊基建早已老化或過時，政府並未計劃投入資源興建更多設施，大部分設施都是回歸前後興建，已經吸引不了旅客專程到港遊覽。如果與競爭對手新加坡相比，新加坡就積極得多，於2019年落成的「星耀樟宜」，即是新建的機場大樓，當地政府巧妙地在大樓內設置巨型瀑布及熱帶雨林，將機場及旅遊景點結合，去過的人無不嘆為觀止。香港目前正推動多項大型基建，筆者希望政府考慮加入基建與旅遊景點結合的新構思。

 

新加坡的新建機場大樓「星耀樟宜」，將巨型瀑布及熱帶雨林巧妙結合其中。(AP)

　
　　說實話，香港早已飽受產業結構不平衡之累，目前經濟呈現呆滯局面，我們必須推動產業升級轉型，令經濟可持續發展，旅遊業既然是傳統支柱產業，必須全力推動。其實，香港旅遊業已出現發展的新契機，國家推出過境免簽政策，刺激國內旅遊業快速發展，據統計，今年上半年入境外國人合共多達1400多萬人次，比去年同期增長152%，由於國家景點對外國旅客來說，充滿新鮮、先進及繁華景象，近期經過眾多外國網紅介紹，預計將來會有更多外國人想到中國遊覽，香港可以爭取與國家省市合作，例如深圳、桂林、成都、昆明、杭州、上海等等，發展「一程多站」遊，鼓勵旅客由香港作中國遊的起點或終點，相信一定能帶動香港旅遊業發展。　
　
　　前文指出，香港早已有獨有文化瑰寶，此瑰寶已經蜚聲國際超過50年，不少國內外遊客來港想了解他的生平足跡，可惜找到不多。有旅客曾經問筆者，香港為甚麼沒有此瑰寶的永久記念館？有人甚至戲稱，世界上認識此瑰寶的人，可能比認識香港的人還要多。此瑰寶正是李小龍，他身故已超過50年，但今時今日他的事蹟仍然廣為傳頌，名揚四海，影迷滿布世界各地，連帶他師父的事蹟亦被拍成電影，成為一代經典。

 

除了在星光大道設立銅像，政府應好好利用李小龍的吸引遊客能力。(Shutterstock)

　
　　可惜，香港過去並不重視李小龍的文化價值，只有在星光大道設立銅像，及近年在文化博物館設立一個專題展覽，而他位於九龍塘的故居亦逃不過清拆命運。事實上，世界上很多人都知道，李小龍在香港成長、學功夫及拍電影，如果香港有李小龍的永久紀念館，並系統地研究他在港的生平事蹟，以及他的功夫及思想文化，然後介紹給觀眾認識，一定能夠吸引全世界李小龍迷來港朝聖！從文化角度看，李小龍一生宣揚中國功夫及思想，他的電影富有濃厚的中國文化及愛國思想，絕對是香港文化寶藏，值得香港全力保育。　 
　
　　除李小龍外，香港還有金庸、黃家駒、張國榮、梅艷芳⋯⋯他們絕對是華人世界中備受尊敬的人物，他們同是香港人，同樣值得我們大力保育。

 

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