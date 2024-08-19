東張西望 | 新何太商場開Live被職員要求離開反擊：買起你間商場都得！最後拎電腦入女廁直播惹網民不滿

《東張西望》今年5月報道何伯及新何太投訴孻女搶走450萬財產的個案，後來演變成全城焦點，76歲的何伯和46歲的新何太意外爆紅，除了「帶貨」直播外，每逢四圍出動都受到注目，全港市民紛紛「野生捕獲」兩人的行蹤，成為討論熱話。「何伯&何伯老婆關注組」FB群組仍然繼續運作，網友們每天都追蹤住兩人的直播，齊齊「剝花生」睇好戲。

連日來，新何太開直播都受到網民狙擊，在內地酒店留宿又查到她的房號，大家輪流叫外賣拍門，不過新何太堅持繼續開直播，到底是愛定責任？還是真的好好賺？早前有網友直擊見到何伯和新何太在粉嶺一個商場開直播，期間心情不錯，對路過人的路人笑笑口打招呼，沒想到對方竟然回敬一句：「等收樓啦你！」新何太即時收起笑容，但就未有發爛反駁。直播過程中，新何太終於沒有鬧何伯，不過期間未知是否網友狙擊致電商場投訴還是保安發現，何伯和新何太被商場職員要求離開，新何太一度黑面，但仍然對職員表現禮貌，揚言一路行一路直播都可以，後來寸爆用粗口鬧：「見有位咪坐吓之嘛，居然咁樣話人，睇少我哋冇錢消費咩？X街，我買起你間商場都得呀，商場趕客呀！」

後來，新何太發現無路可走，又不想停直播，竟然拎住電腦衝入商場女廁，全程一直直播，雖然鏡頭一直是向住自己，但廁所屬於私隱度極高的地方，不少網友都認為不妥，大家更群起報警兼向商場投訴。事後，一向關注新何太動向的YouTuber「無糧軍師Water」透露有人目擊何伯跟新何太到口岸過關選擇北上避風頭。