  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

19/08/2024

FX MONDAY｜鮑威爾會在全球央行年會放鴿？對沖基金看漲日圓，大升浪將至？

#hot talk 1點鐘 #外匯 #美元 #黃金 #美債 #日圓 #歐元
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：連連STAR FX總經理　陳欣

 

　　一年一度的環球央行年會將於8月22至24日在美國懷俄明州傑克遜霍爾舉行，焦點當然是落在美國聯儲局主席鮑威爾身上，市場希望從他的發言中判斷當局會否在9月份議息會議減息及減幅，以及他對美國經濟、通脹及就業市場的看法。市場預期聯儲局將會減息會令美元匯價(DXY)持續受壓？此外，由於日本央行在7月底的議息會後，將指標隔夜利率「大幅」上調至0.25厘，並公布實行至2026年底的縮減購債計劃，市場關注日本央行行長植田和男在今次央行年會上，會否結束寬鬆貨幣政策的措施上有更明確的指引，尤其會否維持目前的加息步伐。數據顯示，對沖基金自2021年以來轉為持有[日圓](JPY)淨長倉，是否預示日圓跌勢已經結束，並將迎來大升浪？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/CPfTLyvzTtA

 

►把時間軸拉到01:31開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #外匯 #美元 #黃金 #美債 #日圓 #歐元
更多財智文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk