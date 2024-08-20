抗日英雄駐紮地，竟奏日本軍歌

國民政府軍隊在二次世界大戰時，為抵抗日軍侵略華夏神州，壯烈犧牲超過320萬軍人。歷史可以原諒，但不容遺忘。根據血淋淋的侵略史，以華人的世仇形容日本並不為過。但在賴清德上台後，竟想聯合昔日仇敵加速「台獨」步伐，而且更在島內標誌抗日的軍事基地，公然演奏日本帝國主義的《軍艦進行曲》，軍方高層被懷疑角色錯亂。

上周在南部嘉義空軍基地進行營區開放活動，軍方儀樂隊作開場表演，並以「軍樂交流」名義，高調演奏《軍艦進行曲》。或許不需要仇日，但竟然搖身一變成為媚日，是島內不少綠營和獨派人士認為追求「台獨」所需要的助力。但在嘉義空軍基地公然讓媚日軍歌響徹雲霄，還是踩到不少民眾和老一輩軍人的紅線。

軍方樂隊高調演奏日本軍歌《軍艦進行曲》，引發批評。

《軍艦進行曲》曾是日軍殘忍侵略各國的「帝國海軍」惡名昭彰的軍歌。而嘉義基地前身，是抗日「空軍戰神」高志航部隊撤到台灣後駐紮所在。基地開放原因，是與「814空軍節」有關。這個節日的由來，是為紀念空軍第四驅逐機大隊大隊長高志航，在1937年8月14日「淞滬會戰」期間，擊落日本海軍航空隊的96式陸攻轟炸機。在抗日英雄英靈的駐紮地，公然演奏軍國主義濃厚的進行曲，格外諷刺。

其實這已不是軍方第一次媚日，有「台獨教父」之稱的李登輝執政期間，桃園陸軍601旅編成典禮上，也播放這首軍歌，當時引起輿論猛烈批評。軍方當年從善如流，處罰負責軍官。不過，隨著島內愈來愈濃厚的親美媚日反中氣氛，如今換上比李登輝更「獨」的賴清德後，軍方理直氣壯不認錯，更辯解此曲為世界著名進行曲之一，營區開放，樂隊演奏英、美、日等四首著名進行曲，並非單獨使用日本的作品，屬正常軍樂交流。

台灣軍方嘉義基地就紀念二次大戰時擊落日本轟炸機的「814空軍節」，對民眾開放。

民進黨推動「台獨」，卻又怕北京因此將兩岸和平統一改變為「武統」，近年不斷向美國購買大量武器以防萬一。縱使將台灣武裝到「船堅炮利」，真正使用武器的還是軍人，如果從軍官到士兵都有不少人拒絕為「台獨」而戰，相信兩岸一旦發生戰爭，台軍士氣將瞬間瓦解。

根據前三任「防長」在立法院接受質詢時發言，馮世寬和嚴德發明確表示不會為「台獨」而戰。上一任邱國正更強調，絕不會為美國而戰，亦即不會像高層親美，甘願讓台灣的軍人成為對抗大陸的馬前卒。這三位「防長」都是從軍隊基層出身，富有榮譽和使命感，但今屆「防長」顧立雄，則是親綠到骨子裏的法律人，軍人那份抗日情懷或榮譽感，蕩然無存，才會導致如此荒腔走板的情景上演。若高志航泉下有知，有朝一日竟然在以他為名的空軍基地演奏日本帝國軍歌，應該真的會氣到打滾吧。

其實「台獨」最讓人反感的一個特性，就是為媚日和抱美國大腿，無所不用其極。最可恥的甚至否認自己身為華人的身份，恨不得成為美國的一部分，或渴望被日本殖民。政治主張可以討論，但是連祖先都拋棄的人，委實令人不齒。