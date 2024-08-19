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19/08/2024

紅磡黃埔人氣抵食小店推介！許廷鏗、MC加持番茄薯仔湯車仔麵 / 米芝蓮推薦三色雞蛋仔老字號 / 爆餡芋泥肉鬆麻糬Bagel三文治

#親民美味 #香港食買玩 #香港美食 #美食特集 #紅磡 #紅磡美食
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Text: Sammy Leung

 　　雖然每到六日或者長假期，很多人都會出外旅遊或者北上覓食，但其實香港叫「美食天堂」，當然本地都有很多值得推介的食店，今次會介紹紅磡、黃埔美食，全部在區內都有超高人氣，包你滿意！

 

延伸閱讀：

香港美食 | 蔡瀾好評本地親民食店公開！食家眼中香港最珍貴杭州菜館係邊間？香脆足料越式法包有特別食法！北角有蔡瀾至愛福建菜家鄉小店

 

紅磡美食│1. 蒙麵：人氣車仔麵！必食新鮮蝴蝶腩、蠔仔煎蛋、招牌蜜汁叉燒

 

 　　第一間要介紹的是「蒙麵」，這間主打車仔麵的食店在網上人氣極高，連許廷鏗、MC都曾光顧！到底這間小店又有甚麼魅力呢？這間和一般的車仔麵有點不同，就是在車仔麵配料上有很多十分吸引的選擇，好像是入味的豉汁鳳爪、用料十足的蠔仔煎蛋、很少見的新鮮蝴蝶腩、蛋味濃郁溏心鹵蛋等，聽到已經想點了。而湯底仲可以加錢升級做特濃番茄薯仔湯、喇沙湯或重慶麻辣湯，很多人都推介番茄薯仔湯，因為足料得來又濃味，正！另外，仲有這間餐廳的花甲和招牌蜜汁叉燒也是人氣菜式，前者鮮甜厚肉，後者香口惹味，快點去試！

 

 

蒙麵

營業時間：下午1時至9時半

地址：紅磡差館里9-15號協輝大廈地下1號舖

詳情按此

 

下一頁：米芝蓮推薦四十年老字號！要試三色雞蛋仔、芒果班戟

 

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