【FOCUS】議程重心關注家庭，賀錦麗黃循財同下注

當特朗普以「買不起培根」來抱怨民主黨治下的高通脹，賀錦麗周末揭盅經濟政策大計，包括向哄抬物價者宣戰、資助首次購房、增加新生兒免稅額等。另邊廂的新加坡，面對出生率跌至63年來最低，三個月前接棒李顯龍的黃循財，周末借國慶群眾大會演講，提出大增育嬰假、增加低收入夫婦購房津貼等。兩人不約而同下注居住正義和家庭友善。

宣戰哄抬物價，資助工薪買房

汽油上漲51%、雜貨/租金上漲22%、汽車保險上漲54%……不計升幅數據準確與否，大打通脹牌，已成特朗普掃清勝選障礙的第一利器。針對此，檢察官出身的賀錦麗，周末發表經濟政策演講時，誓言對哄抬物價者祭出嚴刑峻法，「打擊非法哄抬物價的大公司，不公平提高工薪家庭租金的房東，以及大型製藥公司。」

70年代支持尼克遜政府價格管制的海報，但最終通脹在管制取消後以雙位數飆升。



此充滿社會主義式「價格管制」色彩的「准禁令」，一石激起千層浪。批評者稱，此只會令供求失衡並導致幸存的雜貨店大排長龍，重蹈70年代尼克遜在位時，「先管制、後放開」最終令通脹雙位數飆升的覆轍。

此外，眼見二季度全美租屋家庭年增率高達自住房年增率的三倍（1.9% VS 0.6%），前者總數錄4520萬戶新高，賀錦麗並提出，為按時繳納兩年租金的工薪家庭購買首套房提供高達2.5萬美元（約19.5萬港幣）資助。批評者同指，此舉將進一步助長歷史新高的房價。

驢象就兒童免稅額掀叫價競賽

鑑於家庭在疫情後面對的財務壓力有增無減，特朗普、賀錦麗都將擴大兒童稅收減免作為優先事項。早在2021年，拜登曾將17歲以下子女免稅額提高至3000美元（6歲以下3600美元），目前已恢復至2000美元，並將在2026年減至1000美元。為此，特朗普、萬斯提出將子女免稅額提升至5000美元，賀錦麗則最新提出新生兒家庭可獲6000美元的稅收減免。

共和黨、民主黨就擴大兒童稅收減免爭相叫價。(AP)



不過，儘管賀錦麗在物價、住房、育兒等美國人最關心的議題上加倍努力，但博彩網站Polymarket顯示，她較特朗普的領先優勢，已從經濟政策公布前的10個百分點，收窄至5個百分點，原因之一或是，更多的財政支出和稅收補貼，意味美國債務不可持續狀況惡化，價格管制更遭共和黨斥為「共產主義」。

增額外10周育嬰假，政府埋單

但無論如何，將議程重心指向家庭這個最小的社會單元，已成政治人物不可避免的選擇。新加坡新總理黃循財昨日發表任內首個國慶群眾大會演講，呼籲國民「義無反顧開啟婚姻和為人父母的旅程」，其中最矚目措施是，由政府承擔薪酬的方式推出額外10周父母育嬰假，最終到2026年4月，將共用產假總時長增至30周。

新加坡總理黃循財發表任內首個國慶群眾大會演講，提出由政府承擔薪酬的方式推出額外10周父母育嬰假。



與此同時，將進一步提升對低收入夫婦公積金購房的津貼，現時，月收入上限不逾9000新元（約5.3萬港幣）的夫婦，首次申請購買政府祖屋可獲資助最高8萬新元（約47.5萬港幣）。

從美國到新加坡，政治人物紛紛真金白銀聚焦居住正義、家庭友善，時值香港新一份《施政報告》將於10月發表，屆時又有何增加市民觸手可及「獲得感」的新猷？拭目以待。





