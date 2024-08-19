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19/08/2024

國泰航空機票優惠超心動！Plan定睇紅葉！15大航點優惠價：$1,650起飛台北 / $2,734起去福岡 / 首爾$2,223起！飛東京幾平？

#旅行 #去旅行 #國泰航空 #平機票 #航點 #0+3 #著數優惠
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Text: Sammy Leung

　　大家想好下個旅程要去甚麼地方了嗎？當大家想好之外，又要看看有沒有平價票了！而國泰航空推出優惠，今次15個航點都有平！即睇！

 

　　國泰航空早前推出優惠，主打今個秋季旅行，今次多個航點都有平，當中包括曼谷、宿霧、福岡、河內、胡志明市、吉隆坡、馬尼拉、名古屋、大阪、檳城、金邊、首爾、新加坡、台北、東京（成田／羽田），只要在即日起至2024年9月4日預訂，在即日起至2024年12月15日前出發，就有機會有平機票了。

 

 

　　而所示票價均包含稅項及營運附加費。所有票價、政府稅項及費用，以及附加費或會隨時變更。即睇各地來回機票最抵價錢：

 

● 曼谷：$2,096起

● 宿霧：$2,397起

● 福岡：$2,734起

● 河內：$2,140起

● 胡志明市：$3,301起

● 吉隆坡：$2,046起

● 馬尼拉：$2,085起

● 名古屋：$2,839起

● 大阪：$2,996起

● 檳城：$2,305起

● 金邊：$3,330起

● 首爾：$2,223起

● 新加坡：$1,765起

● 台北：$1,650起

● 東京（成田／羽田）：$3,201起

 

 

出發日期：

● 前往首爾：2024年8月23日至12月15日

● 前往台北：2024年8月13日至10月10日及10月13日至10月9日

● 前往其他目的地：2024年8月13日至12月15日

 

　　編輯為大家測試過一次，以台北機票為例，大家按進去後，可以看到每月最抵價錢，再按月份後可以選日子，最後台北「輕便」，只需$1,650，而這價錢已包稅、 1件7公斤手提行李及1件23公斤寄艙行，超心動！

 

 

看到每月最抵價錢

選日子

選日子

「輕便」只需$1,650

「輕便」只需$1,650

 

預訂日期︰即日起至2024年9月4日

出發日期 ︰即日起至2024年12月15日

詳情按此

 

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