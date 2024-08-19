  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/08/2024

巴黎奧運 | 全紅嬋未返老家孖師姐去長隆樂園！跳水不怕十米高台竟怕這些動物？

#陳藝文 #廣州 #娛樂 #全紅嬋 #湛江 #晴報文章 #運動員 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 撰文：娛樂組

　　巴黎奧運結束後，成功奪得兩面金牌的中國跳水隊代表全紅嬋人氣有增無減，日前她獲安排回到廣州跳水基地，跟前教練及師弟妹們見面，不少粉絲都走到她的老家湛江守候，不過全紅嬋暫時未回家見鄉親父老，反而獲禮待到長隆樂園玩水上遊戲和親親動物。

 

 

　　17歲的全紅嬋跟25歲的師姐陳藝文一齊去玩，全程拖住對方的手或者挨實對方，感情要好。有趣的是兩人的膠鞋同款之餘，背囊都同樣掛滿公仔，大家都有一堆熊貓公仔掛住，相當可愛又易認。雖然被路過的市民舉起手機影相顯得有點不自在，但見到小動物，全紅嬋全程都展現童心未泯的一面。

 

 

　　全紅嬋和陳藝文獲安排玩水上樂園設施，不過兩人連十米高台和三米彈板都冇有怕，相信對她們而言沒有任何刺激感覺。隨後，她們抱抱馬騮、樹懶、大蟒蛇、樹熊等等，全紅嬋原來都好細膽，見到大蟒蛇即時退後幾步，工作人員邀請她摸摸蟒蛇，她起初驚到即時拒絕，不過後來被勸導，將自己衛衣的帽笠住頭才夠膽接觸，一邊驚一邊微笑，後來她有抱抱馬騮，亦有摸摸樹熊，不過樹熊一有任何郁動，她都嚇得變成驚弓之鳥，連陳藝文都被她的反應嚇親。最後Shopping時，一向鍾意毛公仔的全紅嬋將長頸鹿可愛頭箍放入袋，未知會否預埋老友兼拍檔陳芋汐呢？

 

 

轉載自: 晴報

《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳藝文 #廣州 #娛樂 #全紅嬋 #湛江 #晴報文章 #運動員 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

奧運會的叢林法則

16/08/2024 07:57

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk