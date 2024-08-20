長壽偶像(2)——不退休、勤增值、為香港

上周本欄《長壽偶像》相當受歡迎，反應頗多，包括文內的偶像胡楓，也來電：「智華，記住⋯⋯記住——行行行呀⋯⋯知無？」

修哥出鏡上舞台，從不漏口，但平時呢，講幾隻字都窒多次，很奇！

既然大家喜歡長壽偶像，今日，講多個啦，正是在醫學江湖中無人不識的「金刀梁」梁智鴻醫生，今年已經85歲，但在人生路上，仍健步如飛，丁點都無停下來，小弟服得交關。

金刀梁揸住杯茶，其實日常佢只飲水喉水，70年如一日！

各位想了解佢背景有幾犀利？易，上維基網一睇，嘩⋯⋯原來佢做過的公共服務，誇張啲講，真真是水蛇春咁長，涉及大量界別。

點解一個醫生能有如此十八般武藝呢？相信，正因1988年開始入立法局，當年的議員水準，高過如今的N倍，所有文件必定細讀，發言，也精雕細磨。就此，吸收所有政府政策的日月精華，看香港，就似在直升機向下望。

30多年前入立法會，懷著貢獻香港的心，至今沒丁點變異。

我佩服梁醫生，不單其過人醫術，更重要有三大範疇：

（一）永不言休。不退休，當然絕不是為金錢生活，而是一份先輩傳落的服務使命感。醫人，就是幫人、救人，能做，當然繼續做。所以，到今天，金刀梁仍然日日診症及替病人施手術，這份心及這份精神，相當罕有，值得肅然起敬。

救人永遠是使命，不分地域。

（二）勤增值。梁智鴻醫生其實早早已成梁智鴻教授，半世紀前已桃李滿門，入到醫院，無論哪間，都備受尊敬。不過，醫學領域一如所有學術領域，新理論新研究永不會停，醫療科技尤其日新月異。作為醫生，若不天天求增值，很快就會落後於時代。以梁醫生的年紀及資歷，竟然仍不停上課，學習及鑽研新科技，參與各種資格的考試，這份毅力，出現在一位80多歲的長者身上，你可見過多少？

金刀梁與太太馮令儀，皆杏林教父教母級。

（三） 為香港。行醫的人，不少有一份使命感，不只醫病人，更希望去到一個更高境界——醫社會甚至醫國家（孫中山先生乃最佳例子）。梁醫生絕對是典型，80年代已積極參政，希望以立法局議員身份，監察政府，推動香港進步。其熱誠，早早獲得政府高層欣賞，故此不停邀請出任各公營機構主席，一次又一次推動改革，表表者為22年前出任醫管局主席，大力推動醫療融資改革。

任何公職，有需要，即上馬。

梁醫生滿滿英國的紳士或中國的君子作風，對自己有很高的道德標準。其中之一，為離開一個崗位後，決不對繼任人的一切，發表任何意見。

曾經出任香港大學校務委員會主席，也如是，我雖再三追問，也絕口不提今天發生的「惡鬥」：「曾先生，離開了就是離開了。」

這樣的典範式長者，香港仍存有多少呢？