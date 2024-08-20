市場關注巴菲特沽了甚麼股，其實巴老早已同時「悄悄」買了股。

美國雖說最新的經濟數據參差，但像消費者信心指數、零售、新申領失業救濟等數據，卻令市場氣氛好轉。上周五（16日）不但給了美股繼續亢奮的理由，而且標普和納指也已連升了多天，與前一星期美股氣氛相比，有很大分別。

筆者上周在本欄戲言巴菲特錢多「頭大」，是因為他分別減持了蘋果(AAPL)和美銀(AC)，套現約670億元（美元．下同），其中蘋果持倉更減半。不過，其後卻傳出，巴菲特增持了今年曾一度下跌了32%的美粧股Ulta Beauty(ULTA)（圖一），使Ulta股價在盤後交易中，升逾12%。

Ulta Beauty勝在「夠平」

根據中國財經網站《華爾街見聞》引述巴郡(BRK)的披露，巴菲特在第二季度，建倉Ulta Beauty 69萬股，市值僅約2.66億元，不足他減持套現的0.4%。他買Ulta，相信是看中了它「夠平」，也有其潛在價值。

Ulta Beauty是美國美容化粧產品零售商，銷售產品包括化粧品、香水，以及護膚、護髮、衞浴的產品，也提供美髮、化粧、護膚、修眉等服務。有分析指出，巴菲特買Ulta原因大概有2個：一、估值低廉和二、市場定位獨特。

分析指出，Ulta已跌至多年來的最低位，PE也低於兩位數，對比蘋果上周約30倍的預期PE，估值實在非常低廉。此外，Ulta有獨特的市場定位，它兼做大眾化粧品和高端品牌市場，但在兩個市場，Ulta都比其競爭對手有較強的實力和優勢。

Ulta曾是標普500指數中，表現最差的公司之一，但巴菲特就似乎獨具慧眼，在美股市況不明朗下仍買入Ulta。正如上周三（14日）文提及巴老買股，那家公司必須符合3個條件：一、優質兼有可持續的商業模式；二、有好的管理層，以及三、價格合理，「只要股價比實際價值便宜很多，我們就會投資。」他說。

Ulta既有競爭優勢，即生意可持續下去，也有良好管理團隊，而最重要的是「平」。「股價比實際價值便宜很多」，估值符合巴菲特「價值投資」的原則，所以才被相中。巴老忠告投資者，要搞清楚是長期投資於優良的公司和管理層，而不是投資於股票，其實他就是指出長線投資和短炒投機的分別。

找有價值的公司

巴菲特之所以被譽為「股神」，其中一個原因是，巴郡的複合年回報率(19.8%)是標普500的(9.9%)兩倍！他說有些公司股價低得很離譜，但可能經營狀況好，價值其實未必真的那麼低，只是估值過低(under valued)而已。因此，他認為市場有時並非如想像般有效率，企業或股票的真正價值才未能反映出來。

除了Ulta，巴菲特的巴郡還增持了：美國航空航天及國防供應商海科航空(Heico，HEI)（圖二），股票價值約2.47億元；安達保險(Chubb，CB)（圖三）、西方石油(OXY)（圖四）及天狼星XM(Sirius XM，SIRI)（圖五），涵蓋國防、保險、能源、傳媒（廣播）娛樂等板塊。是否可解讀為：巴老預期「世界不太平」的保險增值之選？

此外，除了蘋果和美銀，巴菲特還減持了：雪佛龍(CVX)、第一資本金融(Capital One Finance，COF)，而派拉蒙(PARA)和雲端數據儲存供應商Snowflake(SNOW)更遭清倉，以上巴老出貨或清倉的相關產業，投資者又是否要忍忍手呢？

美國經濟有燶味？

最近美科技股似乎愈升愈有，但巴菲特則續沽蘋果、Snowflake。至於美銀，巴老可能已聞到美國經濟的燶味，金融危機會否已在美股一片樂觀氣氛中，悄然逼近眉睫？

被巴老譽為「巴郡的建築師」的芒格，生前他主理的Daily Journal(DJCO)對銀行股的投資取態卻與巴郡截然不同，持倉就保留了銀行股。芒格去年解釋，繼續持銀行股倉，是因為成本較低；若沽出，便須按照法例，繳付大額州稅和聯邦稅，並不划算。

根據巴郡第二季度的披露，巴菲特其實僅買入了16億元的股票，只佔他沽出價值772億元股票約2%。如單計Ulta和海科航空，它們的佔比就更小了，可見巴菲特仍錢多，要「頭大」。

有耐性會有回報

正如巴菲特說，不確定性是長期價值投資者的朋友，像可口可樂(KO)（圖六）和美國運通(AXP)（圖七）般，能夠真正改變巴郡命運的公司屈指可數。而且正確的投資決定最少要每隔5年才會有，找到真正好公司時，便要堅持長期投資。

每年股價有沒有增長，取決於企業有沒有新的增長點，估值才會愈滾愈大。巴菲特認為，耐心是會有回報的，買入一間好公司可抵銷許多平庸的投資決定。他始終相信，少數好的投資，加上時間，定會為投資者創造財富。

「朝種樹，晚鋸板」是不少普羅投資者的夢想。但可能也只能是個夢，對巴菲特之言行，能否真聽得入耳，並跟他的做法去做？

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）