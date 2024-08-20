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20/08/2024

KK星期二｜人民幣中間價創兩周高｜兗煤澳大利亞急挫近四成｜小米業績前瞻

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　人民幣中間價連升兩日，見兩周高位，惟恒指今早高開後倒跌，反映恒指向上動力不足？抑或僅短期整固再向上衝？兗煤澳大利亞(03668)中期業績遜預期，加上宣布不派發中期息，今早股價一度急挫四成，低見27.7元，兗礦能源(01171)亦跟隨向下，曾跌9%，低見9.23元，煤炭股前景難看好？投資者切勿低吸博反彈？小米(01810)將於明天(21日)公布業績，市場預期收入按年升近30%，純利則升3%，另外市場關注汽車銷售入帳情況，業績還有甚麼值得留意的地方？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/NMB2gYXowyI

 

►把時間軸拉到01:34開始 — 節目開始

 

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