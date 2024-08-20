酒店業面臨大挑戰！旅遊型態轉變、人力短缺！逸東酒店改用「三重底線」策略︰用心聯繫成為社區一份子

旅遊模式不斷變化，對酒店業管理者而言，打破傳統經營模式及開創新盈利模式，刻不容緩。

香港逸東酒店總經理唐皓維（Harvey Thompson）接受本報專訪時直言，深信以人為本，連繫有共同價值觀的社區及企業組織，能在充滿挑戰的環境中突圍。（梁偉榮攝）

香港逸東酒店總經理唐皓維（Harvey Thompson）接受本報專訪時形容，本地酒店業目前正籠罩在Perfect Storm（異常嚴重的風暴）中，坦言：「每間酒店、餐廳皆面臨營運壓力，我們必須思考該如何以不同的方式來做事。」以該酒店為例，他認為需要建立更強的文化價值聯繫，提供創新而有趣的服務作招徠。

唐皓維表示，Perfect Storm意指酒店業同時面臨多項挑戰，如人力短缺、營運成本壓力持續增加等，再加上來自新加坡、日本、越南等地的競爭日益激烈。他解釋，勞動力市場面臨嚴峻挑戰，「酒店正努力尋找人手來支援服務，無論是餐廳、酒吧或酒店，均會增加開支。」對於營運支出持續增加，舉例來說，即使是洗衣費用，「在過去12個月已較前一年增加80%」。

而且旅客來港旅遊的模式也在變化，旅客過往會逗留較長時間，並以較傳統的方式旅遊，包括購物或觀光。可是現時他們在港逗留的時間愈來愈短，且正在尋找與購物無關的替代方案。他透露，今年旅客平均的逗留時間更由2.8天減至2.4天，也不會提前幾個月規劃，反而更偏好即時預訂。

創嶄新體驗 滙聚人文添趣味

他認為現時作為酒店管理層，想的並不只是「我有一間不錯的酒店」，「而是這間酒店如何啟動有趣的事物、客人想要的東西？」例如是嶄新的體驗、文化活動等。

酒店的共享工作空間、美食廣場（圖）等場所皆展現了人性化管理的一面，以美食廣場為例，不僅採用舊式麵店及懷舊餐廳設計，還定期邀請唱片騎師現場打碟或舉行訪談節目等。（梁偉榮攝）

早年香港逸東酒店進行內外大翻新，重新釐定酒店管理的策略方針，包括提出「三重底線」（Triple Bottom Line）的概念，即兼顧利潤、社會使命和環境效益。在該酒店的共享工作空間、美食廣場（Food Hall）、中菜廳逸東軒等場所，皆講述了一個連貫的故事——以人為本，建造滙聚人文藝術，展現人性化管理的「友善空間」，以及提供創新服務的樞紐。

儘管在疫情後，面對旅遊型態的轉變，他仍然深信「以人為本」，賦予人情味的管理，才是保持營運有序之道，可以凝聚更穩定的團隊，並且走向更加可持續和有意義的方向發展。

連結各群體 舉辦活動增收入

往往談及平衡商業利益與社會環境，必定有人提出疑問，在殘酷又現實的商業世界，真的能賺錢嗎？唐皓維指出，該酒店重塑品牌6年後已收支平衡，目前數據亦可充分向外界反映以及印證，三重底線對其酒店營運管理而言，是行之有效的策略，絕對可以帶動逸東盈利。

該團隊一直投放大量時間於規劃社會、文化、DEI（多元、平等、共融）活動，例如推廣其酒店空間可連結不同邊緣團體，讓少數族裔、難民、LGBTQ+、環保團體等使用，深信連繫有共同價值觀的社區，對其業務也有幫助。

去年該酒店圍繞以上領域舉辦了360多場活動，他透露，這些活動成功帶來超過220萬元的實際收入，從合作夥伴亦獲得190萬元收入；今年截至8月初的營收亦已超於去年。唐皓維補充：「有趣的是，在充滿挑戰的環境下，逸東旗下的服務和產品的多樣性，卻表現出強勁的回報。」

用心聯繫 深耕成為社區一份子

舉例，目前市場上的共享工作空間平均使用率介乎83%至85%，其共享工作空間Eaton House則達97%，預計今年營收將略高於1,000萬元，比2023年增長6%。而中菜廳逸東軒亦繼續保持米芝蓮一星評級，「在定價方面亦非常注重本地社區」，過去一直吸引不少本地客，以目前收入看來，每年增長逾5%，今年全年收入預計達8,000萬元。

他又直言，倘經營者僅著重賺錢，背後可帶來的效益會是非常短期。反之，「用心地嘗試做一些與人們有聯繫的事情，與人們分享價值」，作為支援社區不同群體的角色，深耕成為社區的一份子，「得到當地人、當地企業支持我們」，更可保持業務的長期穩定。