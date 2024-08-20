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20/08/2024

61歲錢小豪皮包骨暴跌40磅自爆患癌驚魂！收到黃秋生祝福揭二人識於微時

#黃秋生 #錢小豪 #青光眼 #膽固醇 #娛樂 #楊玉梅 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
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Photo: Facebook、抖音

　　現年61歲嘅錢小豪近月多次現身身形都顯得好消瘦，而日前佢同楊玉梅開live更加係瘦到令人憂心，老友黃秋生更加係公開向佢送上祝福，互動揭睇落大纜扯唔埋嘅二人原來關係深厚。

 

　　日前錢小豪近同楊玉梅開直播，見佢身形仲瘦過楊玉梅，「瘦得只剩下頭」，不過佢嘅精神不錯，反應都好快，唔似有唔舒服。錢小豪骨瘦如柴引起故友黃秋生關注，於Facebook出Post向佢送祝福：「嘉華兄弟（錢小豪前名），可能你睇唔到我嘅祝福，但係希望你一切安好，身體健康。 猶記當年練拳時日，氣吞萬里如虎。保重！」

 

 

　　唔少人都唔知二人認識，錢小豪本人都有留言分享原來佢哋細細個就識：「其實我和黃秋生小時候已經認識！又是同學又是師兄弟！我14歲去打擂臺！秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫！記憶如新！但是我們沒有說出去！」

 

　　其實以前秋生曾於節目上大爆讀書時經常逃學去練拳，自己「練拳」或同其他人打，而錢小豪就係佢同學，秋生同錢小豪互相「練拳」，最多十幾人會喺旁邊睇佢哋對打。秋生更指年輕時唔怕受傷，會唔會打死都冇諗過，戴住拳套就打，佢指自己當時16歲，同錢小豪很都好大力，更大讚對方厲害同「好打得」。

 

 

　　錢小豪健康狀況外界都好關心，佢上月曾表示自己髒重較最高峰時暴跌40磅，只得140磅；加上腰患復發，走路動作僵硬；又因為中了兩次新冠、失去味覺，住隔離酒店後胃口又變細，主要食湯渣、飲湯為主，坦言尋求增肥方法中。曾有傳佢糖尿病失控，不過錢小豪就否認，並指其實係膽固醇同血壓偏高，且大腸有兩粒瘜肉、胃有幽門螺旋菌、輕微青光眼等。外界擔心佢是否患癌，佢指都曾有「患癌驚魂」，因為之前髮型師發現佢頭皮有黑斑，於是剃光頭抽組織化驗，幸好最終只係虛驚一場。

轉載自: 晴報

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