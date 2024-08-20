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20/08/2024

193@ERROR紅色法拉利倒車時不慎撞跌婆婆！網民車Cam全程拍低！193回應：已向警方備案

#娛樂 #演員 #晴報文章 #ERROR #全民造星 #郭嘉駿 #歌手 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　ERROR成員郭嘉駿（193）由於身高高大，所以出沒之處總是容易被認出。昨日在「香港突發事故報料區及討論區」中，有網友分享一條車Cam片，拍到一架紅色法拉利，向後倒車期間不慎撞跌一名長者婆婆，婆婆隨即跌落地，司機落車慰問婆婆，根據他的身高和車牌號碼，很多網友都認出司機正是193本人。

 

 

　　網友提供兩條影片，片中是疑似車Cam拍到的片段，據知，片段是昨日拍攝，第一條片見到紅色法拉利在土瓜灣美善同道十字路口位置向後倒車，期間有打燈，不過未知是否婆婆未有留意，而且走出馬路時有少少猶豫，所以最終法拉利向後褪時，婆婆被撞跌倒地。而另一條片是司機已經落車正在慰問婆婆，向婆婆雙手合十後道別然後上車，司機著住紅色長袖衫，印有大大隻字「16」，司機高材高大，但車Cam就拍不到司機容貌。婆婆疑似睇一睇手踭上的傷勢後，就繼續在同一位置過馬路。

 

 

　　不少心水清的網友一睇司機的身形和車牌號碼就估計是193本人，亦有人討論今次賠償和駕駛問題，「193嚟」、「係咪跌咗錢和解？」、「阿婆即刻入醫院驗傷，C X到佢爆！」、「阿婆畀法拉利撞一撞，應該內傷㗎喇！」、「咁快走人，呢個歲數到時有乜事就冇得追」等等。本網致電經理人求證，隨後193在IG Story親自回應此事，「昨日喺土瓜灣倒車時於後鏡見到婆婆跌咗喺地上，我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院。婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開，事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進，以後開車會更加倍小心注意路上情況及安全。」

 

 

　　34歲的193憑《全民造星》節目入行，跟何啟華、肥仔梁業及吳保錡組成組合ERROR，為方便工作，2021年10月已經成功考到車牌，隨後一年後興奮宣布「甩P牌」，揸車車齡已經差不多三年時間，大部分工作都會開車代步。而他一向是愛車之人，無論影相或是拍新歌MV，都以揸車作為主題之一。

轉載自: 晴報

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