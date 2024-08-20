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20/08/2024

著數優惠 | 近期最抵家電、電子產品優惠！豐澤、蘇寧、友和有齊！智能語音電子血壓計$300有找 / LED電視激減$8,000 / Samsung平板電腦$1,288起 / $490入手藍牙音響

#電器 #著數優惠 #優惠 #著數 #家電 #豐澤 #蘇寧 #Samsung #友和
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Text: Sammy Leung

　　大家近日有沒有要更換家電、電子產品的打算？如果有的話，每次入手貨品前，都記得要去格價或者是看看有沒有優惠，因為真的抵買很多！今次帶大家看看近期的家電優惠！

 

家電優惠│1. Fortress 豐澤

 

　　Fortress 豐澤在8月12日至8月31日推出了「8月盛夏購物節」，這活動一共有3種優惠，包括每周有不同的限量產品可以搶；買指定產品滿額有折扣，有超級品牌價惠。先看看買指定產品滿額有折扣，今個星期是買購面部美容儀/男士鬚刨滿$1,000輸入優惠碼「AUG-BEAUTY」即減$50；購買風筒/頭髮造型器滿$1,000輸入優惠碼「AUG-HAIR」即減$50；購買脫毛產品滿$1,000輸入優惠碼「AUG-HR」即減$50。

 

 

　　而在每周有不同的限量產品上，今個星期是「美麗夏日」，脫毛機、電動鬚刨、風筒、直髮夾及負離子梳、捲髮器、電動牙刷、水牙線機、牙刷頭、按摩器、 面部美容儀、塑身儀等都有折。而編輯為大家Pick了2個比較抵的產品，就是$312可以入手BoosterMaseTina 按摩槍及$291可以買到HealForceB01 智能語音電子血壓計，這2款都是大約$300，很抵！

 

 

　　超級品牌價惠方面，今日至8月27日是Samsung，即是手提電話、智能手錶、電腦、顯示屏、 電腦配件、電視、音響都有折，好果想買電話，SAMSUNG 三星電子 Galaxy A34 5G智能手機只需$ 2,024 起，減了$974；而SAMSUNG 三星電子 QN800D Neo QLED 8K LED 液晶體電視激減$8,000，只售$ 34,980 起。

SAMSUNG 三星電子Galaxy A34 5G智能手機

 

SAMSUNG 三星電子QN800D Neo QLED 8K LED 液晶體電視

 

 

Fortress 豐澤

優惠日期：8月12日至8月31日

詳情按此

 

下一頁：蘇寧

 

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