航空公司遺失行李排名出爐！第1名每11件行李有1件遺失或延誤！第3名是港人常搭航空？國泰、英航、JAL排第幾？

大家去旅行有沒有試過行李不見了？如果你去到當地，才發現行李寄失了，真的會手忙腳亂，仲分分鐘影響自己旅遊心情。近日，有網上出現了一個航空公司遺失行李排名網站，即看到底哪一間航空公司遺失行李的機會率最高？

如果旅行到了目的地，才發現自己的行李不見了，去玩的心情一定大打折扣。早前，有一名荷蘭企業家 Pieter Levels因為在旅行時發現女友的行李不見了，致電客服又或者私訊航空公司都沒有得到回覆。所以他便根據整了一個「luggagelosers」網站，當中除了有航空公司遺失行李排名，仲有不同的數據，好像是遺失量、投訴量等等。上面一共有98間公司，即睇航空公司遺失行李排名Top 10！

圖片來源：Unsplash@Ray Harrington

航空公司遺失行李排名Top 10！



第1名：埃塞俄比亞航空

第2名：西班牙國家航空

第3名：英國航空

第4名：愛爾蘭航空

第5名：維珍航空

第6名：印度航空

第7名：意大利航空

第8名：西捷航空

第9名：邊疆航空

第10名：伏林航空

圖片來源：英國航空facebook

埃塞俄比亞航空是今次的第1名，行李遺失或延誤率為8.73%，即是平均11件有1件中招：第2名是西班牙國家航空，行李遺失或延誤率為5.06%。在Top10，港人應該最常見、常搭英國航空，英國航空是今次的第3名，行李遺失或延誤率為3.96%，大約25件有1件中招！而香港人常使用的航空公司又排第幾？可以在榜上看到，第19名為加拿大航空，行李遺失或延誤率為1.41%；第47名為新加坡航空，行李遺失或延誤率為0.41%；第82名為日本航空JAL。而大家超關注的國泰則是第92名，行李遺失或延誤率為0.02%。如果大家想知更多，可以上這個網站看看！

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