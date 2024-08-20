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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

20/08/2024

Facebook、IG落廣告教學！甚麼是Meta像素？新手落Meta廣告有甚麼常見問題？

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    掌舖Boutir團隊

    掌舖 Boutir 以亞洲為基地，提供一站式開網舖服務，協助商戶營運和發展網上業務。任何人只需數分鐘，即可透過掌舖手機應用程式，輕鬆建立擁有專業設計、兼與社交媒體完美結合的網舖，賺取網上訂單。目前掌舖總部設於香港，服務超過 10 萬名不同規模的商戶，商品和每月活躍消費者數目均以百萬計，現正積極拓展東亞南市場。

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    本欄每周三更新

　　今時今日，社交媒體的影響力是毋庸置疑。以Facebook、Instagram的母公司Meta為例，根據官方2023年第四季財報，Ｍeta全平台每月活躍用戶數目高達39.8億，按年增長6%。該季度Ｍeta營收401億美元，比2022年同期增加25%，可見Meta是當今重要的數碼營銷平台。

 

　　隨著技術不斷進步，現在商戶投放Meta廣告並非難若登天。如果你有意小試牛刀，想開始在Facebook和Instagram投放廣告，看這篇文章就對了！以下《掌舖學堂》會為大家解答新手學習投放Ｍeta廣告的常見問題！

 

文章目錄

●    Meta像素是甚麼？Meta像素有多重要？

●    如何設定Meta像素？

●    如何開始投放Ｍeta廣告？

●    為甚麼Meta廣告總被拒（Banned）？

●    有甚麼最新Meta廣告功能推介？

 

Meta像素是甚麼？Meta像素有多重要？

 

　　Meta像素（前身為Facebook Pixel）是一段程式碼，你只要將Meta像素置入網店，當訪客在網店採取指定動作，例如將商品加入購物車、購買商品等，Meta像素就會記錄這些「事件」。你可以前往事件管理工具的Meta像素頁面，查看相關記錄，而這些記錄有助你作精準行銷，向相關網店訪客投放Meta廣告。

 

由此可見，Meta像素擁有以下重要功能：

  •     追蹤網站流量：記錄訪客在網店的行為，例如點擊頁面、停留在頁面時間，有助分析他們與網店之間的互動
  •     評估廣告成效：衡量受眾看到廣告後採取的動作，例如加入購物車，從而了解廣告帶來的效益
  •     自訂廣告受眾：可向曾到訪網店的訪客投放動態廣告，達到再行銷效果(Retargeting)

 

如何設定Meta像素？

 

　　參考Meta官方教學，你可透過Meta官方合作夥伴整合工具，或以手動形式在網店設定Meta像素，當中主要步驟如下：

 

　　1.    建立Meta像素，並設定像素基底程式碼

　　2.    設定你所需要的「像素事件」以衡量你重視顧客的行為，例如加入購物車、購物等等

 

　　針對掌舖商戶，你可在掌舖手機應用程式或掌舖管理介面，透過Facebook商業擴充套件，直接就可以在網店置入Meta像素，詳見：如何建立Facebook商業擴充套件?

 

如何開始投放Ｍeta廣告？

 

　　開始投放Ｍeta廣告前，除了Meta像素，你還需申請廣告帳號，並建立Meta Business Suite和企業管理平台，方便集中管理你的所有專頁、帳戶和商家資產。當你的廣告帳號已就緒，就可前往廣告管理員建立Meta廣告。

 

　　投放Ｍeta廣告前，你應根據零售業務需要，選擇合適的廣告目標，例如：

 

廣告目標

主要作用

相關業務場景例子

銷售

找出有可能購買商品或服務的用戶

激發用戶購物意慾，增加網店銷量

開發潛在顧客

為品牌網羅潛在顧客

吸引用戶即時填寫表格，取得聯絡資料，甚至成為網店會員，以便日後推廣最新資訊

互動

獲取更多影片觀看次數、專頁讚好次數，或活動回覆次數

吸引用戶讚好專頁，並在貼文留言，參加網店宣傳活動

流量

將用戶導向指定目的地

吸引用戶到訪網店

知名度

向最有可能回想起廣告的用戶展示廣告

網店新開張，想讓用戶認識網店

推廣應用程式

吸引用戶安裝應用程式並繼續使用

網店剛推出流動應用程式，想增加程式用戶數

 
　　當設定目標受眾時，你亦應留意以下事項：

  •     可根據受眾分析顯示的專頁粉絲特質，設定廣告受眾，例如年齡、性別、地區
  •     你亦可自訂廣告目標對象，在「詳細的目標設定」輸入關鍵字，新增相應人口統計資料、興趣或行為，篩選出最符合你需要的廣告受眾，關鍵字可跟以下主題相關：

　　　○    產品相關，例如產品性質、品牌名稱等

　　　○    受眾個人相關，例如職業、生活習慣、婚姻狀態等

  •     可建立類似廣告受眾（Look-a-like audience），向類似你現有顧客的受眾投放廣告，一般會建議新手設定1%-3%相似度
  •     設定廣告受眾篩選條件後，請留意廣告受眾規模估計值；當篩選條件越多，預估受眾規模就越細，一般建議受眾規模不低於300萬

 

　　針對掌舖商戶，如你沒時間消化投放Meta廣告的知識，又覺得投放Meta廣告的步驟繁瑣，不妨透過掌舖手機應用程式投放Ｍeta廣告，詳見：如何設立Facebook廣告

 

為甚麼Meta廣告總被拒（Banned）？

 

　　如果你的Meta廣告經常遭到禁止刊登，提交廣告審批前，你應先留意廣告有否含有Meta《廣告刊登準則》列明的不當內容，例如：

不當內容

例子

推廣特定敏感產業的服務或產品

       成人用品

       處方藥物（除非事先取得書面許可）

欺騙性內容

       不存在的功能，其中包括模擬播放按鈕、通知或選框的圖像，以及在廣告中包含無法使用的功能

       關於健康、減肥或經濟機會之不切實際結果的承諾或建議

歧視性內容

       因種族、民族、膚色、國籍、宗教信仰、年齡、性別、性取向、性別認同、家庭狀況、身心殘疾、健康問題或天生缺陷而歧視他人或鼓勵歧視行為

       建議將產品或服務自身優勢作為廣告推廣重點，以生髮行業為例，廣告字眼可由「你有禿頭煩惱？」改成「你想增加髮量嗎？」

 
推介網店店主可以投放的最新Meta廣告功能！

最新Meta廣告功能

簡介

進階高效速成購物宣傳活動

       透過機器學習技術，以最少資源找出並鎖定最具價值的廣告受眾，向他們展示成效最佳的廣告版本

       Meta 副總裁兼貨幣化主管 John Hegeman曾表示，使用進階高效速成購物宣傳活動的企業，其廣告支出回報率（ROAS）平均提升32%

預算排定時間

       讓你排定於銷售高峰期，增加宣傳活動或廣告組合的預算

       只能適用於以單日預算作設定的宣傳活動

文字產生功能

       根據原有文字，產生多達5種主要文字和標題版本

       當預測到系統生成文字能改善廣告成效時，便會展示廣告的不同版本

名單型廣告

       當用戶點按廣告後，系統會根據用戶預先提供的Facebook聯絡資料，填寫聯絡表格的大部分欄位，讓他們更願意填妥剩餘內容，降低放棄率

       如想獲取較高品質的潛在顧客，可自訂表格以率先收集重要資訊，例如電話、電郵等等

高效速成宣傳活動預算

       只需設定一個主要宣傳活動預算，系統就會在宣傳活動期間，即時將有關預算持續分配給擁有最佳機會的廣告組合

 
如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

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服務時間：

  •     星期一至五：10:00 – 23:00
  •     星期六、日、公眾假期：12:00 – 18:00

 

 

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