家居風水擺設宜忌：燈飾數目最忌幾多個？放錯影響健康！鏡子屬陰亂放運勢起伏、影響夫妻關係？一招解決！2類電器要擺財位旺位！高樓底加閣樓小心一件事

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。愈來愈人邀請室內設計師為家居打造出有型富格調的裝潢，但著重美感同時，卻可能忽略了居家的風水形局。今次為大家拆解家居風水設計擺設的 Do & Don't！近年流行 Loft 開放式單位，家中建閣樓到底是好是壞？鏡子屬陰，放在家中會有甚麼影響？有人說燈的數目也有講究，最忌 2 或 5 盞燈為一組，這個說法又有甚麼根據？電視、 冷氣的擺位可以旺財？即聽蔣匡文解說！

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