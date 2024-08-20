韓國旅行注意！護膚名牌OLIVE YOUNG請搭免費豪華巴士由機場去首爾明洞！上車免費送護膚禮品+買滿額大折扣優惠！即睇詳情、巴士班次、預約方法

每逢到韓國旅行，去OLIVE YOUNG掃貨想必是女生們的必備行程之一！近日OLIVE YOUNG更加推出免費機場巴士服務，網上預訂後便可以由仁川機場免費乘搭接駁巴士到首爾購物天堂明洞，除此之外，乘客們更加可獲得護膚禮品和OLIVE YOUNG購物折扣，準備掃貨的你你你，馬上了解詳情！

OLIVE YOUNG售賣各式各樣的美妝、保健、護膚產品。（圖片來源：OLIVE YOUNG）

「OLIVE YOUNG Express」6701號機場豪華巴士在8月推出，由即日起免費接載乘客由仁川機場第一航廈至首爾明洞，車程大約1小時45分鐘。巴士星期一至日均提供服務，每日有6個班次，出發時間分別為8:45am、9:10am、1:20pm、1:45pm、5:40pm及6:08pm。

（圖片來源：Klook）

豪華巴士座位有限，每輛車只能坐28人，所以有興趣搭乘的各位記得要事先在網上預約，查看巴士是否有足夠座位！成功預約後，巴士上車位置在仁川機場的1號航廈1F、Gate4、3B-1，只要認住車身上的「OLIVE YOUNG Express」就能輕易找到巴士，在登車時只要掃描事先登記獲得的二維碼，就可以方便快速地上車。

（圖片來源：Klook）

預約連結：

https://www.klook.com/zh-HK/activity/122922-olive-young-incheon-airport-shuttle-bus/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=851d135d77

除了免費搭車，OLIVE YOUNG更貼心為每位乘客送上護膚小禮物，8月份的乘客們都可以免費獲贈BRING GREEN茶樹積雪草毛孔粘土面膜，面膜有冷卻毛孔和清潔作用，能夠幫助收緊毛孔。

護膚小禮品：BRING GREEN茶樹積雪草毛孔粘土面膜（圖片來源：Klook）

除此之外，只要光臨明洞地區的OLIVE YOUNG店，再在商店出示巴士上收到的憑證，即可免費獲得一份特別禮物！如果在明洞地區OLIVE YOUNG購物滿$10萬韓元，即可獲贈$1萬韓元的特別優惠券；購買價格超過$25,000韓元的BRING GREEN產品即可獲得$5,000韓元折扣券（限8月登機），優惠超多，打算來購物的你萬勿錯過！

明洞地區OLIVE YOUNG分店（圖片來源：Klook）

「OLIVE YOUNG Express」：

出發地址：仁川機場1號航廈3B-1

目的地：首爾明洞

日期：由即日開始可到網上預約

時間：星期一至日8:45am、9:10am、1:20pm、1:45pm、5:40pm及6:08pm

註： 每班車限坐28人，必須事先網上預約