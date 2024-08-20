《Emily in Paris》第四季亮點！Emily三角戀變四角戀？公開靚景取景地︰跌入莫內花園池塘、「水晶宮」拍化妝舞會

由 Lily Collins 主演的 Netflix 人氣劇集《Emily in Paris》早前預告第四季分為上、下部分推出，首 5 集剛於 8 月 15 日上架。眾所周知，Emily 的巴黎生活離不開工作和戀愛，職場危機於上季尾聲已完滿解決，所以大家今季最關心就是 Emily 在好友 Camille 拒嫁 Gabriel 之後，最終情歸何處，到底是追回香水公司首席財務官的男友 Alfie，還是與型男大廚 Gabriel 有情人終成眷屬。今次為大家細數《Emily in Paris》第四季首部的追劇亮點。

（圖片來源︰Netflix）

Emily in Paris第四季｜亮點 01︰Emily與型男大廚感情明朗化！三角戀卻變成四角戀

踏入第四季，只能說 Emily 的感情關係愈變愈複雜。要知道，她本來對 Alfie 和 Gabriel 就同時動心，礙於上季 Camille 與 Gabriel 復合，甚至談婚論嫁，她才與男友 Alfie 繼續在一起。不過今季 Alfie 終於證實女友對 Gabriel 同樣有情，選擇毅然退出，加上 Camille 悔婚，大家都以為 Emily 與型男大廚的感情總算明朗化，怎料懷有 Gabriel 孩子的 Camille 始終不願離開 Gabriel 太遠，甚至與女友住入 Gabriel 家中（是的，Camille 是雙性戀），戀情最終演變成更複雜的四角戀關係。

（圖片來源︰Netflix）

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