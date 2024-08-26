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26/08/2024

議員應走出舒適圈

#港是港非 #政情 #立法會 #議員
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  • 李慕飛

    李慕飛

    李慕飛，資深政策研究及傳媒工作者，曾近距離觀察政府施政，用心研究政策得與失。

    但凡香港事，無論是與非，事事關心。

    港是港非

    本欄每周一更新

　　立法會由7月中開始休會，直至10月中才復會，外間一般稱為放暑假。嚴格來說，7月是立法年度的終結，10月是新一立法年度的開始，通常先由行政長官宣讀《施政報告》，立法會才正式展開新年度工作，這是沿襲於英國國會。不過，由本屆立法會起，政府已將立法年度改為由1月至12月，所以目前立法會是正正式式放暑假。事實上，市民一直對立法會放長暑假感到奇怪，甚至不滿，亦有輿論認為應取消暑假，或至少將暑假大幅縮短。

 

　　市民其實對立法會放暑假，或多或少存有誤解。暑假期間，立法會仍然有不少委員會開會，更有委員會到外地考察，所以並非完全停頓。另外，放暑假亦有實際作用，因為香港立法工作需要很長時間，政府官員需要做大量準備及研究，所以過去立法年度完結，需要時間讓官員總結及準備，即使目前已經改制，實際情況並未改變。所以，筆者相信，每年暫停會議是有必要性，問題是休會3個月是否太長，特別是今時今日世界瞬息萬變，立法會放長假一定影響社會觀感。

 

暑假期間，立法會仍有不少委員會開會，所以並非完全停頓。(Shutterstock)

 

　　誠然，要講社會對立法會的觀感，放暑假可能只是次要，目前最大問題是社會對立法會無感覺。自從展開愛國者治港，立法會的工作是協助政府做好立法工作，講句公道話，議員大都是認真論政，無論立法、監督及提出建議，都有不錯的表現，但無奈一般市民不會了解，市民更加不明白過去因為拉布的歪風，令到香港積壓大量法例未能因應社會發展而作出修改，以及有大量建設工作未能及時上馬。市民見到立法會「無嗌交」、「無show睇」，自然對立法會毫無興趣，久而久之，就感覺立法會不存在。

 

　　所以，立法會當務之急，是重建社會對議會的信心。筆者認為，最快最有效的方法是賦予更多工作給立法會議員，鼓勵他們走出議會、走向市民。具體來說，政府制定政策、法案，均需要了解民意、民情，過去政府不時誤判民情，政府可以委託議員到所屬地區、組別或團體，定期舉辦交流會，以切實了解民意民情，並提交報告。議員是民眾代表，有關工作絕對合適。

 

政府過去不時誤判民情，推行圾徵費便是一例。（政府新聞網fb圖片）

 

　　此外，亦可以要求議員參與政策制定，以及推廣政策。由於官員往往不了解社會最新情況，在落實政策時有可能作出錯誤決定，垃圾徵費就是明顯例子。政府可以因應政策落實情況，成立工作小組，邀請議員參加，由官員及議員合作，做好政策落實工作，避免類似垃圾徵費的事件重演。

 

　　最後，必須指出，要求議員負責更多工作，其實亦是一種政治磨練。從現實的角度看，由於議員比政務官更熟悉民情及政治，立法會勢將成為政治官員的搖籃，由議員出任司局長是未來新方向，所以天降大任於斯人，必須有充足的鍛練，議員走出立法會、走出舒適圈，是愛國者治港的重要一步。

 

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