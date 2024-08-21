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21/08/2024

《愛回家》群姐根叔神還原《東張西望》何伯新何太！煲湯兼摸大髀金句連連：同佢發生咗啲關係

#晴報文章 #演員 #東張西望 #電視劇 #開心速遞 #娛樂 #許思敏 #劉丹 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《愛回家之開心速遞》播出7年多以來，不時參考時事或者社會個案，作為劇本的藍圖，自從《東張西望》何伯及新何太的事件播出後，不少網友已經提議《愛回家》劇組可以翻拍，更選定群姐（許思敏飾）和根叔（劉丹飾）演繹兩位女主翁，不過由於根叔和群姐背後一直都有人設，所以花上不少時間去設計劇本，事隔三個月，前晚一集播水劇情終於播出，網友們都大讚笑到肚痛。

 

 

　　前晚播出的「戀愛腦『根』」一集，群姐為了救投資失利的「群腳仔」（郭浩皇飾），決定將祖傳的煲湯秘方開展新一門生意，更邀請身邊的成熟男們加入一齊投資，不過群姐未知是否睇得「鵝生、鵝太」的個案太多，除了口音變成有鄉音之外，對根叔又摸大髀又甜言蜜語，令根叔都被她的「迷魂湯」迷到暈得一陣陣，根叔決定從定期戶口提取金錢跟群姐搞生意，沒想到卻遇到女兒及女婿們齊齊出手阻攔，誤以為根叔被溫柔鄉蒙蔽而導致人財兩失，根叔幾乎要跟熊家人關係決裂。當中，群姐和根叔在劇中狂講何伯和新何太的金句，每句都是擲地有聲，「我同佢發生咗啲關係，我畀咗肉體佢」、「飲完之後『發發聲』，勁過好多後生仔。」、「咁好嘅嘢，與其益人哋，不如畀我用呀？」等等。

 

 

　　其實，原本劇情已經相當好笑，沒想到編劇們將《東張西望》何伯和新何太的新進展都有加入劇情中，除了有打格仔的「群腳仔」出現外，劇情提到群姐有意飛起根叔，再找另外的男人合作，搞到根叔要生要死，相當不甘心。最有趣的是《愛回家》拖足三個月才播出，但沒想到事件至今三個月仍然不斷有更新，不斷有新發展，令未至於變「舊聞」。

 

 

　　網友們大讚今集好笑到飛起，「群姐：今日我唔係嚟食嘢！我係嚟搵食呀！今集真係笑死」、「真好搞笑，愛回家演員每位做得非常好！」、「今集真心正，勁多抽水位」、「群姐突然有鄉音超爆笑」、「群姐扮何太又扮得幾似」、「最好拍多幾集，關於呢個題材，包保好收視」等等。反應相當好，連飾演的群姐真正囝囝Penny都被誤會客串「群腳仔」一角，他留言說：「唔知今晚大家有否看群馬（群姐河馬）的演出，我笑到噴飯，不過今晚已經不只一個msg問我為何不客串演群腳仔，太抬舉我了，不過現在電視台應該已經沒我演員紀錄了！」

轉載自: 晴報

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