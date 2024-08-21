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21/08/2024

《求救眨眨眼》由誘惑Party變驚慄片！《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯執導！劇情諷刺娛樂圈這件醜聞

#娛樂 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　愈極樂，愈墮落！華納兄弟影片呈獻，由《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯為Amazon MGM Studios 首次執導的暑假壓軸奇情驚慄鉅獻——《求救眨眨眼》(Blink Twice)，帶領觀眾參加一個充滿挑逗誘惑、卻一去冇回頭的慌心之旅。

 

 

　　《求救眨眨眼》由《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯首次執導，一部由派對變成的噩夢，講述權力的匱乏、權力的濫用和權力的奪回。導演素兒卡維斯表示：「我想看一個故事是探討如果女性不再遵守規則會發生什麼事。我認為講述這個故事最吸引人、最可怕的方式就是孤立人物。把這個「花園」變成一座島嶼──就像《Lord Of The Flies》那樣。我從2017年夏天開始寫作。同年10月，韋恩斯坦(Harvey Weinstein)的事被曝光。我為此調整故事。到2020年，Jeffrey Epstein也被曝光——我之前對他一無所知。知道 世界上存在這種邪惡，我感到震驚，不過亦因此激勵我繼續前進。」

 

 

　　關於這部電影有評論指出是在影射當年Jeffrey Epstein事件，Jeffrey Epstein與電影中的男主角史奈特京一樣，也是一名億萬富豪，擁有私人小島，他們都將小島改造到非常奢華，並利用這個封閑的島嶼來展開他們的陰謀和進行犯罪。另外，導演素兒卡維斯表示，在娛樂圈也發生過韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵事件，這引發了一陣 #Me Too運動熱潮，她為此也重寫了幾百次劇本。這部電影很好地諷刺了近幾年娛樂圈發生的數起性侵犯事件。

 

 

轉載自: 晴報

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