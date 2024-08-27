港府擬發展南大嶼生態康樂走廊！進一步開拓計劃要從邊3方面考量？建議設立績效指標儀表板加強溝通

政府早前為構建「南大嶼生態康樂走廊」計劃作公眾諮詢，探討如何善用長沙、石壁、水口及貝澳4個區域的天然和歷史文化資源，進一步提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力。

計劃甫推出，隨即引來不少社會回響。環保人士關心大興土木對林地、濕地和動植物的影響，又擔心污水排放可能污染天然河道；社會大眾則放眼投資回報，是否可帶來旅遊收益。

其實，要審視這個保育項目，有三大問題必須考量。

首先是如何發揮地區的獨特性，以吸引遊客到訪？政府建議引入登山吊椅、索道、繩索歷奇等設施，以及滑水及風帆等水上活動，構思不錯，卻欠缺創意和獨特性。如何尋找獨特旅遊資源發揮地利優勢？筆者認為大可善用由香港大學與漁農自然護理署共同制作並即將推出的生物多樣性地理信息系統（BGIS），這個系統以地理資訊系統（GIS）儲存香港生物多樣性的基線資料，方便了解南大嶼這生態寶藏，希望有關方面可從中找到更多靈感，促進保育旅遊的商機。除有助發掘旅遊資源外，運用GIS也有助日後該區的運作和管理，如協助進行防治蚊蟲鼠患、野草蔓延等工作，從而優化項目運作。

其次是如何令項目收支平衡及可持續發展？目前的南大嶼人迹罕至，是因為交通配套單一。該區現時只有東涌道這個唯一貫通南北大嶼的車輛通道，一旦道路發生交通事故，可嚴重影響南大嶼對外的陸路交通。因此，土木工程拓展署建議建造「兩隧一橋」改善南北大嶼道路網，包括在東大嶼興建行車隧道將梅窩連接愉景灣或小蠔灣，並在西大嶼興建行車隧道連接石壁和大澳，或以高架行車天橋取代現時連接石壁與大澳的羌山道。

不過，這些基礎設施建築成本高昂，投資南大嶼的經濟效益因此成疑。對此，當局可以透過GIS以圖像化方式，把規劃的平面圖轉化成三維（3D）地圖，將發展重點，包括景觀、設施、交通與成本效益等資訊立體呈現。同時，對比發展前後的景觀變化，以說故事般對照不同方案，把當地天然資源及歷史文化展現出來，增加公眾的了解和保育意識之餘，也協助大家想像未來情況，以便提出具建設性的意見。

最關鍵的是，如何得到市民大眾的支持？南大嶼發展計劃在過去20年已多次討論，惟坊間對發展內容認知不多。有環保團體表示，不反對本港推動生態旅遊，但前提是要做好保護環境工作。如此看來，當局有必要增強溝通以爭取更多環保團體及市民的支持。

現屆政府經常強調績效指標（KPI），假如這個南大嶼發展計劃也設立KPI，包括分段落實時間表，以至施工對生態環境的影響。同時附設以互動地圖為本的績效指標儀表板（KPI dashboard），透過圖像化的形式顯示，便利社會監察哪個達標、哪個仍需努力，並有專人負責跟進和定時更新數據，這樣，社會大眾便能了解政府的規劃要點，加強對項目的投入感，當局同時也可以掌握民意，贏得社會廣泛支持。