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21/08/2024

追劇推薦 | 通宵都要追！日本網民票選「想一次看完Netflix韓劇」Top 10！宋慧喬《黑暗榮耀》只得第4！《淚之女王》、《京城怪物》排第幾？

#排行榜 #韓劇 #排名 #追劇 #Netflix #影視娛樂
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Text: Sammy Leung

　　可能有追劇的朋友都曾試過，一套劇因為劇情緊湊，看到停不下來，就算通宵會想一次過看完。早前，日本網站rankingoo訪問了1,930人票選出「想一次看完Netflix韓劇」，即睇結果！

 

Netflix韓劇│第10名：與惡魔有約 - My Demon

 

　　今次排名中的第10名是《與惡魔有約》，這劇集由金裕貞、宋江、李相二、金海淑、趙慧珠主演，這個俊男美女的組合，當然令人想一次過看完。故事講述女主角都到曦是惡魔般的財閥繼承人，因為四面受敵，所以變得異常冷漠，更不相信愛情。而有一日她遇上完美無缺、擁有致命魅力的惡魔鄭九元。惡魔鄭九元又是誰呢！惡魔鄭九元以自己的能力去和人類進行交易，以得到永生。但遇上女主角後，他一夜之間失去能力，所以為了守護搶奪自己能力的道熙，二人展開了甜蜜的同居生活。

 

 

預告：

 

 

下一頁：想一次看完Netflix韓劇第9名

 

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