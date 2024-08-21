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21/08/2024

【FOCUS】最火的悟空，最誠的熱愛

#騰訊 #馮驥 #山西 #黑神話：悟空
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　　2000年的網絡小說《悟空傳》，2005年的動畫電影《大聖歸來》，周二上線的單機遊戲《黑神話：悟空》－－一隻名為悟空的猴，儼然成了中華文化的最強IP。銷量逾千萬，票房近十億，乃至最新的首日「回本」，成功似突然天降，但更多還是「心誠，方至西天」。

 

令自己激動，令族群打動

 

　　如果沒有騰訊2014年調整遊戲工作室，大興「氪金（即課金，玩家付款充值）」策略，令時任網遊《鬥戰神》主策劃的馮驥選擇辭職，並於6月在深圳（之後搬到杭州）狹仄的辦公室裏開啟創業之路，今時會否有《黑神話：悟空》的王者歸來？

 

【FOCUS】最火的悟空，最誠的熱愛

遊戲科學創業之初，位於深圳的狹仄辦公室。


　　2007年就發表「誰謀殺了我們的遊戲」長文的馮驥，將資本鼎力推崇的業內精英－－信奉「網路遊戲賺錢只能靠沉迷」的遊戲策劃，稱為黑武士。此或許是其將公司命名為「遊戲科學（Game Science）」的原因，重在打造令自己「激動」及令本地族群「打動」的題材和產品，而不是跟風賭注的賭徒生意。

 

拒短視資本異化製作初衷

 

　　不走流行的網遊開發，而選擇3A（大製作、大成本、大體量）單機遊戲，甘冒成本高昂、周期漫長、後續盜版的風險，不可謂不是艱難決定。從2020年公司陷入招不到人的困境，到首批二三十人的製作團隊每天工作十幾小時，直到遊戲正式上線前一個月，仍奉行「不滿意會一直改」，最終在遊戲平台Steam獲得96%的壓倒性好評，秘訣指向兩個字－－熱愛，堅拒短視的資本異化遊戲製作初衷。

 

【FOCUS】最火的悟空，最誠的熱愛

《黑神話：悟空》在遊戲平台Steam獲得96%的壓倒性好評，秘訣指向兩個字－－熱愛。


　　也正因為此，前東家騰訊2021年有意投資遊戲科學時曾備受質疑，甚至遭馮驥調侃「早幹嘛去了」，直到其承諾「不干預經營決策、不搶佔項目主導、不尋求發行運營」，才最終獲得5%股份。值得一提的是，因「氪金」策略引發玩家不滿，最終由神壇走向沒落的《鬥戰神》，遊戲中一句「問菩薩為何倒坐，嘆眾生不肯回頭」，似早有神諭。

 

香港多瑰寶，但爆款欠奉

 

　　如今，單價268元（標準版）、328元（豪華版）的《黑神話：悟空》，總銷售額已逾15億元，意味覆蓋約4億元的開發成本，並帶動聯名瑞幸咖啡、取景地山西、相關上市公司同成頂流，例如山西省文化旅遊廳就高喊，「跟著悟空遊山西」。

 

【FOCUS】最火的悟空，最誠的熱愛

山西省文化旅遊廳高喊，跟著悟空遊山西」，圖爲遊戲中根據大同懸空寺創作的場景。


　　如同東京奧運讓人聯想馬里奧、多啦A夢，巴黎奧運開幕式驚現遊戲《刺客信條》角色，悟空成為當下「最中國」的文化符號，那麼，對急於開啟旅遊業新篇的香港而言，特色符號又是甚麼？李小龍、麥兜，無間道、九龍城寨，還是最新的熊貓BB？

 

　　借用《黑神話：悟空》2020年第一隻預告片上線後，聯合創始人楊奇的微博，「未來也必全力以赴，希望最終不【再】讓你們失望」，瑰寶多多，但爆款欠奉的香港旅業，亦需全力以赴，才能再創神話。

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