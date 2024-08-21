大眾點評2024年必吃榜出爐！香港佔39間成上榜最多城市！華嫂冰室、得閒飲茶首次入榜！西貢邊間海鮮餐廳有份？即睇完整名單

美團旗下餐廳指南「大眾點評」近日公布港澳及海外地區的「2024年必吃榜」名單，232 間上榜餐廳當中，香港佔 39 間，成為最多上榜餐廳的境外城市，當中 28 間更是新上榜，遍佈天后、北角、西貢等地。

大眾點評自 2017 年起推出年度「大眾點評必吃榜」，按用戶評價、口味、性價比、長期穩定性等 7 個準則，挑選上榜餐廳。大眾點評形容香港是環球美食天堂，「既有街頭巷尾的港式味道，也有世界各地的異國美食」，貼地小店如炳記茶檔、利強記北角雞蛋仔、甘牌燒鵝至酒店中菜廳的逸東軒都有。

大眾點評必吃榜｜新上榜餐廳︰得閒飲茶

位於太子的得閒飲茶是其中一間新上榜餐廳，開業 5 年，全日供應新鮮製作的點心，必點得獎蝦餃之王和春風得意腸，前者皮夠薄、蝦仁彈牙，後者在油炸鬼中加入蝦肉、椰菜、粟米等餡料，再用腸粉包起，口感豐富。

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得閒飲茶

地址︰太子運動場道7B號地舖

電話︰2398 3183

營業時間︰7am - 11pm

大眾點評必吃榜｜新上榜餐廳︰華嫂冰室（觀塘分店）

華嫂冰室的觀塘分店同樣首次上榜，人人都衝住菠蘿油、蕃茄濃湯底粉麵、冰花奶茶等招牌菜而來。有別於一般冰室，華嫂的菠蘿油特別在酥脆菠蘿包中加入牛油，還有現煎的蛋和番茄，吃起來超滿足。至於奶茶，華嫂一直沿用 80 年代父輩的標準沖製凍奶茶，啖啖香濃美味。

（圖片來源︰FB @華嫂冰室）

（圖片來源︰FB @華嫂冰室）

華嫂冰室 (皇廷廣場)

地址︰觀塘敬業街55號皇廷廣場地下1號舖

電話︰2617 3238

營業時間︰星期一至六 8am - 5pm（星期日休息）

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