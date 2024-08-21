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21/08/2024

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　最近大家都關注烏克蘭越境攻入俄羅斯的事態發展，無論這是明智或愚蠢之舉，都已給膠著的俄烏戰爭帶來新話題。另一新話題是烏克蘭竟把戰線拉到非洲大陸去，正當澤連斯基在過去兩年多窮於應付俄羅斯的入侵，作戰人員和武器都愈見不足的情況下，為何仍要抽調人力物力介入另一個大陸某些非洲國家的內戰？

 

　　早前烏克蘭因涉嫌暗助馬里叛軍，而遭馬里政府立刻與之切斷外交；馬里盟友尼日也和和烏克蘭斷交，指控烏國支持當地恐怖組織，令國際媒體大感意外。這由於烏克蘭原本和非洲關係疏遠，建國30多年來從沒有一個總統及外交人員官式到訪過這個大陸，而在該地區所設的大使館亦寥寥可數，因此基輔秘密地涉足非洲國家錯綜複雜的政治，引起各方揣測。

 

俄羅斯的瓦格納僱傭兵，替普京援助馬里的政府軍。(AP)

 

　　大家第一時間自然會聯想到這是俄烏戰爭外溢的境外戰事，由烏克蘭主動打開，目的是要削弱俄羅斯在非洲的影響力。這是個長期作戰目標，但收復俄羅斯在烏東佔領土地這一短期目標仍未達到前，卻插手複雜的非洲大陸？雖說暗向馬里叛軍提供情報，令政府軍在馬里東北部折兵損將，當中包括俄國的瓦格納僱傭兵，但烏克蘭從中實際有何得益？似乎失多於得。

 

　　看來，澤連斯基的邏輯是「敵人的朋友便是敵人，敵人的敵人便是朋友」，他用上這個邏輯來看待馬里這個俄羅斯盟友，以為扶助馬里叛軍可打擊俄羅斯。由於馬里叛軍和恐怖組織阿爾蓋達有著密切關係，這令烏國失去西非兩國邦交之餘，更要背上支持恐怖組織和蔑視馬里主權的惡名，並加深該地區的不穩定因素和安全問題。

 

馬里叛軍與阿爾蓋達有著密切關係，令烏克蘭背上支持恐怖組織的惡名。(AP)

 

　　在馬里之前，基輔政府早已在今年2月涉足蘇丹內戰，支持蘇丹政府對抗瓦格納民兵，引起非洲區內組織極度關注烏克蘭作出國際法外的介入。而今次馬里事件，西非國家經濟共同體(ECOWAS)迅速發出聲明，譴責烏克蘭為西非和平之路橫加障礙。

 

　　最重要的是，非洲地區的老百姓怎樣看待烏克蘭企圖成為非洲的新玩家？無論如何，烏克蘭插手非洲，明顯要增加她在國際舞台的影響力，拉攏全球南方的支持，而非洲在全球南方是重要的地區成員，又在聯合國投票機制舉足輕重。俄羅斯於2022年攻打烏克蘭時，聯合國大會投票譴責俄羅斯，非洲多國便表現得並不熱衷加入譴責行列。

 

　　事實上，自西方殖民者在非洲的影響力逐漸褪色，俄羅斯和中國大有取而代之之勢，前者在軍事上，而後者在經濟上，令西方不是味兒。普京經常強調，俄國民族不像西方，從沒有對非洲進行過殖民，現代俄國對非洲的軍事援助旨在反恐，推動地區和平，這是普京在非洲的主要宣傳攻勢。

 

 澤連斯基擬在非洲開拓外交，除廣設大使館，還派官員頻繁出訪。(AP)

 

　　澤連斯基欲以俄國的帝國主義如何欺負烏克蘭，引起曾受西方帝國主義傷害的非洲人民共鳴，而獲取這個地區的支持，可是卻反之令非洲憶起冷戰的惡夢。有好些非洲國家明示或暗示他們視烏克蘭為西方代理人，在冷戰期間，西方利用代理人導致某些非洲國家爆發殘酷的內戰，例如上百萬老百姓犧牲的安哥拉20年內戰，乃是非洲人民沉重的教訓。

 

　　因此，烏克蘭欲在非洲削弱俄羅斯勢力，把俄烏戰事外溢到非洲來，令非洲的地緣政治變得更為錯綜複雜，非洲區內組織對此無不步步為營。另一方面，烏克蘭未受馬里事件所挫敗，雄心勃勃準備在非洲開拓外交，除在非洲地區多設大使館外，又派官員頻繁出訪非洲。

 

　　究竟非洲將如何受到俄烏以及北約和俄國的地緣博弈所影響，這實在構成非洲地區的戰爭與和平前景。

 

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