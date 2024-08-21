  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

21/08/2024

東京酒店推介｜盤點2024年新登場酒店：星野集團靚夜景OMO5、上野駅附近最平$568晚！涉谷Parco對面lft年底開業

#日本 #去旅行 #東京酒店 #東京 #酒店 #lft涉谷東京 #Mitsui Garden Hotel銀座築地 #星野 #OMO5東京五反田 #Hop Inn 東京上野 #MONday Apart Premium淺草 #The Royal Park 銀座6丁目 #輕旅行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　東京今年有不少新酒店開業，終於不再只得APA、東橫INN、Super Hotel等這些「老是常出現」的平價商務酒店，當中有很多都是國際酒店品牌，而且在日本暫時都較為少見，所以很有新鮮感。今次介紹的6間酒店，全部都是2024年全新登場的，包括幾間仍未開業，如果大家都好似我一樣喜歡住新酒店的話，記得mark低，下次去東京玩時book來住吧！

 

東京新酒店2024｜01 lft涉谷東京︰8分鐘行到涉谷駅

開業日期：2024年12月18日

 

　　總公司設於新加坡的酒店集團The Ascott Limited，旗下有十多個酒店品牌，於全球40個國家，共有超過940間酒店！當中代表「Live Your Freedom」的品牌「lyf」，以「A New Way to Belong」作為concept，比較casual及有特色。繼lyf天神福岡及lyf銀座東京之後，日本第3間lyf酒店「lyf涉谷東京」將於2024年12月（暫定）開業。

 

　　酒店位於涉谷的北面，由JR涉谷駅步行約8分鐘就到，對面就是百貨公司PARCO及（Tokyu）Hands，附近有很多百貨公司、商場及餐廳，最適合喜歡shopping的旅客，買完一round可以返酒店放下戰利品，去個洗手間，休息一下，再出發進入下半場！

 

　　全館共有200間客房，共有5種房型，最細面積只得12平方米，最大面積24平方米，最多可供4人入住。我幫大家check過，官網訂房比較便宜，最早入住日期為12月19日，如果成為會員，訂房最平$1,077（未計稅及服務費），一般訂房網最平都要$1,530（未計稅及服務費）！酒店內設有lounge及共用廚房，可以在便利店或餐廳買外賣在這裡吃，更可以買食材在廚房烹調。另外亦設有24小時開放的gym room及洗衣房，非常方便。

 

面積最小的房型「One of a Kind（Studio Double）」，只得12平方米，房內設有工作枱，但浴室只設shower，沒有浴缸。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

「One of a Kind Plus（Studio Double）」，同樣12平方米，但浴室有浴缸。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

「Side by Side（Studio Twin）」，13平方米，有2張單人床。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

想要大一點空間，可選擇「All Together （Quad）」，22平方米，有2張雙人床，最多可供4人入住。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

酒店設有lounge及共用廚房，入面有煮食用具，可供住客使用。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

館內有24小時開放的gym room。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

酒店位於涉谷PARCO對面，前身是Wing Hotel，但已於去年年底結業，今年進行改裝工程，變成「lyf涉谷東京」。（圖片來源：lyf涉谷東京）

 

我幫大家check過，官網訂房比較便宜，12月19日入住，訂房最平$1,077（未計稅及服務費）。（圖片來源：lyf涉谷東京官網截圖）

 

lft涉谷東京

地址：東京都渋谷区宇田川町4-3
交通：JR「涉谷駅」步行約8分鐘
網址：www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo 

 

下一頁︰全部房設有洗衣機、微波爐及雪櫃

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

我要回應
更多主場·日本文章

你可能感興趣

#日本 #去旅行 #東京酒店 #東京 #酒店 #lft涉谷東京 #Mitsui Garden Hotel銀座築地 #星野 #OMO5東京五反田 #Hop Inn 東京上野 #MONday Apart Premium淺草 #The Royal Park 銀座6丁目 #輕旅行
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk