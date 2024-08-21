東京酒店推介｜盤點2024年新登場酒店：星野集團靚夜景OMO5、上野駅附近最平$568晚！涉谷Parco對面lft年底開業

東京今年有不少新酒店開業，終於不再只得APA、東橫INN、Super Hotel等這些「老是常出現」的平價商務酒店，當中有很多都是國際酒店品牌，而且在日本暫時都較為少見，所以很有新鮮感。今次介紹的6間酒店，全部都是2024年全新登場的，包括幾間仍未開業，如果大家都好似我一樣喜歡住新酒店的話，記得mark低，下次去東京玩時book來住吧！

東京新酒店2024｜01 lft涉谷東京︰8分鐘行到涉谷駅

開業日期：2024年12月18日

總公司設於新加坡的酒店集團The Ascott Limited，旗下有十多個酒店品牌，於全球40個國家，共有超過940間酒店！當中代表「Live Your Freedom」的品牌「lyf」，以「A New Way to Belong」作為concept，比較casual及有特色。繼lyf天神福岡及lyf銀座東京之後，日本第3間lyf酒店「lyf涉谷東京」將於2024年12月（暫定）開業。

酒店位於涉谷的北面，由JR涉谷駅步行約8分鐘就到，對面就是百貨公司PARCO及（Tokyu）Hands，附近有很多百貨公司、商場及餐廳，最適合喜歡shopping的旅客，買完一round可以返酒店放下戰利品，去個洗手間，休息一下，再出發進入下半場！

全館共有200間客房，共有5種房型，最細面積只得12平方米，最大面積24平方米，最多可供4人入住。我幫大家check過，官網訂房比較便宜，最早入住日期為12月19日，如果成為會員，訂房最平$1,077（未計稅及服務費），一般訂房網最平都要$1,530（未計稅及服務費）！酒店內設有lounge及共用廚房，可以在便利店或餐廳買外賣在這裡吃，更可以買食材在廚房烹調。另外亦設有24小時開放的gym room及洗衣房，非常方便。

面積最小的房型「One of a Kind（Studio Double）」，只得12平方米，房內設有工作枱，但浴室只設shower，沒有浴缸。（圖片來源：lyf涉谷東京）

「One of a Kind Plus（Studio Double）」，同樣12平方米，但浴室有浴缸。（圖片來源：lyf涉谷東京）

「Side by Side（Studio Twin）」，13平方米，有2張單人床。（圖片來源：lyf涉谷東京）

想要大一點空間，可選擇「All Together （Quad）」，22平方米，有2張雙人床，最多可供4人入住。（圖片來源：lyf涉谷東京）

酒店設有lounge及共用廚房，入面有煮食用具，可供住客使用。（圖片來源：lyf涉谷東京）

館內有24小時開放的gym room。（圖片來源：lyf涉谷東京）

酒店位於涉谷PARCO對面，前身是Wing Hotel，但已於去年年底結業，今年進行改裝工程，變成「lyf涉谷東京」。（圖片來源：lyf涉谷東京）

我幫大家check過，官網訂房比較便宜，12月19日入住，訂房最平$1,077（未計稅及服務費）。（圖片來源：lyf涉谷東京官網截圖）

lft涉谷東京

地址：東京都渋谷区宇田川町4-3

交通：JR「涉谷駅」步行約8分鐘

網址：www.discoverasr.com/ja/lyf/japan/lyf-shibuya-tokyo

下一頁︰全部房設有洗衣機、微波爐及雪櫃