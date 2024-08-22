  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/08/2024

「翻版許冠傑」林道權入圍《中年好聲音3》原來是前藝人！是梁朝偉、周星馳藝訓班同學？兒子曾是《愛回家》演員？

#林師傑 #歐陽巧瑩 #晴報文章 #娛樂 #比賽 #張佳添 #中年好聲音 #區瑞強 #綜藝節目 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　《中年好聲音3》日前正式公布140位唱將名單，不少參賽者令人印象深刻，尤其4位「Super Senior」組別參賽者。當中65歲的林道權無論外形、唱腔都似足許冠傑，原來他不但是息影藝人，更是前無線小生的父親。

 

　　《中3》經過多次海選後，選出香港賽區100強、新馬賽區20強、大灣區賽區20強，齊齊會見傳媒，場面盛大。大會將不同參賽者分成各組別，全場最年長的80歲羅秀蘭、視障人士朱麗萍、同樣65歲的林道權和區瑞強弟弟區瑞明，被歸納為「Super Senior」組別。

 

 

　　林道權無論長髮造型、外表及聲線唱腔都似足許冠傑，他在海選時選唱Sam Hui名作《天才與白痴》，配合其獨特的全程「Un住唱」台風，獲評判張佳添及肥媽等讚好，大讚他有70年代感覺，又能帶給觀眾歡樂。140強會見傳媒當日，林道權表現開心又風騷，企第一排中間的他不時協助身旁的視障人士朱麗萍，提醒她一起舉三隻手指的「中3」手勢拍照。

 

 

　　林道權在海選時只透露自己是退休人士，閒時喜歡去老人院義工，唱歌逗長者開心。不過，原來林道權是前藝人，綽號「森林」的他，與太太韓珍同屬1982年TVB第11期藝員訓練班學員，與梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇、張兆輝、關禮傑、湯鎮宗、李子雄、吳廷燁、林俊賢及麥景婷份屬同學。林道權過往的演藝作品不多，曾參演劇集《火玫瑰》、《人在邊緣》，以及電影《辣手神探》及《嘩！英雄》等，演過警察和壞人等角色。而林道權一頭Sam Hui式長髮原來是假髮，私下的他剷青並戴頭巾，造型跟現時的許冠傑也有點相似。

 

 

　　至於林道權及韓珍的兒子，原來正是「木偶哥」林師傑。林師傑當年繼承父母衣缽，參加歌唱比賽《超級巨聲》入行，因演出第一輯《愛回家》的木偶哥一角，以及獻唱劇中插曲而走紅。不過性格率直的他自言不懂人情世故，過往得罪人多，2020年6月離開TVB，翌年與太太歐陽巧瑩移民去英國。後來夫婦接受HOY TV訪問，林師傑剖白在港時曾有輕生念頭，兩公婆為追求快樂的生活及空間決定移英，目前生活簡單開心。

 

轉載自: 晴報

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林師傑 #歐陽巧瑩 #晴報文章 #娛樂 #比賽 #張佳添 #中年好聲音 #區瑞強 #綜藝節目 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk