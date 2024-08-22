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22/08/2024

比比星期四｜分析小米、友邦業績｜業績期何時用窩輪? 何時用牛熊證? | 窩輪牛熊證101延續篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

 

　　隔晚美股三大指數反覆靠穩，反映中概股表現的中國金龍指數彈高於2%，恒指今早升逾百點後掉頭回落，半日升69點，報17460點，成交接近500億元。大市成交仍然淡靜，料恒指短期繼續區間上落？美國新增非農就業人數向下修訂81.8萬人，反映美國就業增長力度遠低於市場預期，美國經濟前景堪憂？聯儲局公布7月議息會議記錄，9月減息勢在必行，但與市場對今年減息幅度看法有分歧？另外，小米(01810)及友邦(01299)公布業績，業績有何亮點？窩輪及牛熊證均為短線槓桿工具，踏入業績期，兩者應如何選擇？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/s2jaQIG3kM0

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

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【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

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更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

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