  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

22/08/2024

【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

#小米 #Xiaomi SU7 #毛利率 #產能 #智駕 #比亞迪 #雷軍 #滬港通 #汽車股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　游走在「日賺7000萬元」和「每車虧損6萬元」之間的小米（01810），周三（21日）傍晚公布第二季業績，獲創始人雷軍讚為「史上最出色」。「雙業務」同時發力，帶動上季營收錄889億元（人民幣．下同）紀錄新高，股價周四（22日）半日飆逾8%創月高。而繼智能手機出貨量穩居全球第三後，公司下一目標是電動汽車進軍全球前五。不過，造車毛利率後發先至引人艷羡之餘，眼前最大的軟肋直指交付能力。

 

SU7鎖定訂單料需等待至少24周

 

　　自3月底正式推出首款電動汽車SU7，於首個完整季度（4-6月），小米累計交付新車2.73萬輛；智能汽車業務收入錄64億元，淨虧損18億元。相比行業大佬比亞迪（01211）、特斯拉、理想（02015），同期分別交付近98.3萬輛、44.3萬輛、10.8萬輛，小米追求「規模」效應之路，無疑任重而道遠。

 

【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

為維持熱度，小米7月發布跑車造型的SU7 Ultra原型車。


　　驚艷的是，其首次揭盅的造車毛利率達15.4%，跑贏一早起步的造車新勢力小鵬（14%）和蔚來（9.2%），但就低於比亞迪（28.1%）、賽力斯（21.5%）、理想（19.3%）、特斯拉（18%）、極氪（17.2%）等。

 

　　仍在投入期的小米不回避「賣一輛車虧6萬多」，但面對競爭對手環伺，最大的軟肋恐在產能制約。儘管6月起工廠已開啟雙班制，但SU7鎖定訂單後仍預計需等待24至27周方能交付，遠超特斯拉Model 3的3至5周，理想L6的2至4周，小鵬P7的1-2周。

 

小鵬MONA狙擊，智駕競爭白熱化

 

　　交付期過長，不但引發遭詬病「飢餓營銷」、「黃牛倒賣」，更重要的是，衍生安撫粉絲、維持熱度的挑戰，尤其是顔值神似、價錢卻低出一大截的小鵬MONA MO3將於下周二（27日）正式上市。創始人何小鵬早前已明言，「希望MONA M03下半年創造比小米SU7更好的銷售。」

 

【FOCUS】「最出色」業績驚艷四方，小米仍臨最大軟肋

將於下周二（27日）正式上市的小鵬MONA MO3，顔值跟小米SU7神似。


　　為此，小米7月斥資8.42億元在北京買地，並開工汽車二期工廠建設，預期2025年完工。為維持話題熱度，小米當月還發布跑車造型的SU7 Ultra原型車，並據報最快明年推出SUV車型。

 

　　另一挑戰是，各路車企下半年的競爭策略重心，似已從「價格戰」轉向「配置戰」、「智駕戰」，零重力沙發、車內冰箱、八屏交互、空氣懸挂等令人眼花繚亂之外，比亞迪的王傳福更喊出「在智駕領域投注1000億元研發」。同樣的趨勢並體現於騰訊、阿里擴大對國內AI新創公司的投資，而小米有份投資的AI晶片製造商黑芝麻智能（02533），月中上市以來已較招股價跌去三成，未來或同冀望，「時間是最好的朋友」。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#小米 #Xiaomi SU7 #毛利率 #產能 #智駕 #比亞迪 #雷軍 #滬港通 #汽車股
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

烏克蘭反攻俄，戰線打到非洲

21/08/2024 17:49

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk