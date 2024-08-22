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22/08/2024

中國威脅25年

#政是有心 #中美關係 #中國威脅論 #大國博弈 #歐盟 #北約 #中國 #美國
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　　10多年前搬家，雖然弄了一個兩層樓高的書櫃，仍未能收納所有藏書，於是做了篩選，會再讀的、細讀的、可作參考的、退休後才讀的都留下。閒時隨手翻閱也是樂趣。

 

　　正好，這個周日，順手翻了一本舊書，那是寫於1999年、25年前舊書《八方風雨》，作者是專欄作家和電視節目《平常談》主持人張立先生。書中一章以「鋒芒初露」形容中國崛起，某幾節內容講作者對美國「中國威脅論」的看法，極具前瞻性。

 

　　「無論講甚麼⋯⋯都不可能改變『中國威脅論』⋯⋯當然有一個辦法，就是中國放棄現代化，放棄富強⋯⋯美國甚至不能容忍一個強大的聯合的歐洲出現⋯⋯又怎能容忍中國強大呢？美國有參議員公開表明，『中國經濟發展迅速，以後一定成為我們的威脅』。」

 　　

中國持續富強，令美國覺得是一大威脅，處處防範。(Shutterstock)

 

　　當年（1999年）他認為南斯拉夫被美國攻擊瓦解，目的是瓦解歐盟。今年這個觀點已經受到認同，但那是25年前剛發生的事。「美國炸南（南斯拉夫），與其說對付俄國，不如說是為了瓦解歐盟，用北約取代歐盟，因北約是美國為主。」

 

　　「既然不能容忍歐盟，又怎能容忍中國強大呢？美國兩位參議員昨天在聽證會上就公開表明，『中國經濟發展迅速，以後一定成為我們的威脅』，另一位說，『中國積極發展軍事力量』。」

 

　　言下之意就是中國就是威脅。25年來，美國人並沒有停止說這些話。

 

　　作者說：「如果是一個普通國家，美國人不會這麼憂慮，但偏偏中國人口佔世界四分之一，十二、三億人口，如果說黃禍，中國就是黃禍的代表。」

 

　　「這十年來在世界各地的機場、旅遊地，一個突出的改變，是黃臉孔增多。中國只是有一點改變，佔中國人口極少一點比例的人外出，就造成黃臉孔遍地可見。如果十年後，每年有百分之一的中國人出外旅遊，也就是一千二百萬人，百分之二、三又如何？這個世界真的是黃潮泛濫了。」

 

　　當時中國人口12億多，作者說10年後即2010年，預估1%至3%中國人出國外遊，已經不得了。事實是到了2019年，即疫情前，出國外遊中國人有逾1.5億，佔人口11% ，可說冠絕全球。

 

　　中國人出外旅遊多，是生活富裕象徵，背後正是中國崛起。

 

在世界各大名勝景點，都很容易見到內地遊客的蹤影。(AP)

 

　　作者認為，「美國看到這一前景（中國崛起）的人，確是『有識之士』。由於這是生存空間之爭，設法遏制中國將是美國長期的國策。當一個人開始冒頭有挑戰能力時，既得利益者一定壓你，娛樂圈如是、商界如是、報業如是、國際如是⋯⋯」

 

　　講得簡單一點，就是當你羽翼未豐時，人家看不起你、揍你；當你突圍而出時，人家孤立你、阻你；當你實力上升，人家觀察你、容你；當你建立地位時，人家依附你、捧你。

 

　　忍辱工夫不夠、羽翼未豐時，隨時被強者殺掉。心懷大志，先低頭做人，養精蓄銳。40年後回頭看，「鄧小平老成謀國，為中國外交定調『韜光養晦，絕不當頭』，有其深意。」

 

　　當年朱鎔基去美國談加入世貿，國內有人認為他對美太軟弱，倘強硬，就正中「中國威脅論」者下懷。

 

　　1999年美國已經講「中國威脅論」，設法遏制中國將是美國長期的國策。結果講了25年，中國已踏過萬水千山。

 

　　成功之前，說甚麼都無用；成功了，甚麼都不用說。

 

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