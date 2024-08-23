  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

23/08/2024

爛被和Jackson Hole

#財金大勢 #Jackson Hole #聯儲局 #非農
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　Jackson Hole的全球央行年會於今月22至24號召開，市場極度關注，為的是想聽美聯儲局主席鮑威爾對美國息口的取向，是立減還是不立減。

 

　　市場對美聯儲局今年的減息幅度和速度有過不少反覆。年初時，市場曾預期美聯儲局年內會減息5次，共減兩厘半。但美聯儲局對減息之舉遲遲未行，美聯儲局給出的理由是通脹未回至2%下。不過在6月的美聯儲局議息會後的記招中又謂，就算美通脹率不回至2%下，也可減息。鮑威爾一向強調美聯儲局在加減息口上，是看經濟數據來做決策。但6月的記招上又出爾反爾，究為何事？

 

　　一言括之，搬龍門，因為要美通脹持久地回至2%下，是很難的。然則通脹之外，還有甚麼原因可以讓美聯儲局減息？有：美經濟衰退。

 

　　美經濟衰退有不少指標，其中一個是就業。前美聯儲局主席耶倫是美國就業經濟的專家，她在任時曾謂只要美非農職位增長每月在10萬以上，美經濟便穩。鮑威爾亦一直表示美非農職位增長良好，故美經濟無衰退威脅，不用減息，是真的嗎？

 

　　在2024年8月21日，美國東岸時間10:00am，美勞工部是要公布經調整後的2023年的較真實的美非農職位增長。結果是要下調81.8萬個職位，這是美國歷來第二次最大的下調整（圖一）。這是把一直謂美就業情況良好的鮑威爾直接打臉。

 

 

　　是鮑威爾無能，看不到2023年至今的非農職位增長被「誇大」，還是自己也參與到這「誇大」的協作中？

 

　　加州在周前已公布，其2023年的職位增長其實是零增長，而不是之前所謂的好增長。

 

　　筆者於2022年12月6日，已有文：《美就業數據造假？》（圖二），鮑威爾本人亦於2024年6月14日承認美就業被誇大（圖三）。

 

 

美國就業數據造假

 

　　筆者於2022年12月已從數據上看出造假，一直不斷為文指出是假，是講到成爛被，但鮑威爾及N個博士的幕僚就看不到？筆者只能謂他們不是眼盲，而是心盲。這個美聯儲局的可信度，各位投資者自判。

 

　　在日前這個公布非農職位的修訂上，有兩件插曲，可反映出美聯儲局的不公布，以及白宮官員的無知。

 

　　修訂數據本應於美東早上10時公布，但遲遲未公布，環球大中小投資者都企望，直到10時30分才公布。延遲公布可以有萬種原因，不足為怪，但怪就怪在有三數間大行都在10時之後，10時30分之前收到電話信息，知悉會下修訂81.8萬個職位，這明顯是嚴重的「違規」操作。不過筆者也不以為奇，因早在80年代，筆者炒美債時，就吃過不少這類有人早知、大眾遲知的苦頭。想要這些重要的數據公布沒被早洩，是不可能的，但能如何？一就是不玩，一就是要更好地玩，無人揸槍指住你，知險便避險可也。

 

　　在公布非農職位增長被下調後，美商業部長雷蒙多接受訪問，她第一句回應是，這是特朗普造假陷害。但當主持人告知是拜登的勞工部公布的數據時，她便謂：她對這方面不認識。媽呀，商業部長對美就業情況不認識？無言。真箇各自獨立為政？係，就不要一口咬定是特朗普陷害啦！

 

　　美國經濟衰退與否，另個指標是看美國的領先經濟指標，這是過去30年以來被認為最準確的指標，已連續第29個月下跌，較新冠疫時更差（圖四）。但有關的主理分析仍謂無大問題，因為6個月的平均值見回升（圖五），是甚麼支持這個回升？是美股（圖六）。

 

 

　　假如美股未來數月大跌，這個領先經濟指標將如何？要支持美股不跌，美聯儲局只好將美利息托在現水平，不升也不跌，以免資金流出美國，使美股跌。

 

 

　　若是，鮑威爾在Jackson Hole的講話也應是唔嗲唔吊。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】烏軍攻入俄國庫爾斯克州近兩周，並炸毀兩座重要橋樑，你認為俄烏戰爭會否急劇惡化？► 立即投票

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #Jackson Hole #聯儲局 #非農
更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

高息定存 | 恒生3個月降至3.6厘，星展兩年期削至2.75...

19/08/2024 16:09

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk