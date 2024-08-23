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23/08/2024

49歲吳文忻第三次化療後狂脫髮！樂觀展示「髮餅」：少少期待光頭！好友彭秀慧留言鼓勵

#娛樂 #演員 #免疫治療 #副作用 #晴報文章 #化療 #乳癌 #影視娛樂
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　　現年49歲的吳文忻早前透露乳癌復發並發展至第三期，癌細胞擴散至淋巴腺，要做化療及免疫治療。吳文忻拍片記錄治療的過程及感受，22日發布經歷甩頭髮的過程，只見她一天內甩了大堆頭髮，她依然非常樂觀面對。

 

　　受病情及治療副作用影響，吳文忻一度情緒起伏不定，上星期她自拍影片，表示頭兩次化療後非常疲倦，周身骨痛，說話又氣喘。只能攤床休息的她冇晒心機，預計往後的副作用更加辛苦，又要面對脫髮，所以她特地拍片分享病情，好讓自己有事做，同時鼓勵自己及同路人。

 

 

　　吳文忻分享新片段，拍攝日期應為8月21日，原來她在第三次化療後開始甩頭髮，她在片段中不停用手梳頭，表情竟有點興奮，她笑笑口說：「今日開始甩頭髮，做咗三次（化療）都冇甩，我仲以為可以打破甩頭髮嘅宿命！」她拿起髮尾，表示明知會脫髮，所以沒有打理一頭秀髮。她笑道：「呢『炸』禾稈草要唔要都罷啦，甩又有咩所謂呢? 之前咁介懷做咩呢？」她更拿起甩掉的髮量給網民看，只見一天甩掉的「髮餅」已大過一隻手掌。

 

 

　　吳文忻指朋友曾提議她脫髮前不如先剪短，但貪靚的她原來天生曲髮，若剪短會變回小學時代的「頭盔」髮型，難以打理，更找來童年照片作證。雖然曾恐懼甩頭髮，但真正到來的時候，她反而能平常心面對，甚至有點興奮：「我有少少期待剪光咗（光頭）係點，期待新生番出嚟嘅頭髮，因為聽啲姊妹（同路人）講，生出嚟啲頭髮又幼又滑，咁又幾好喎，因禍得福！」她表示姊妹們曾介紹化療時戴上cooling cap（化療電療防脫髮冰帽），最多可保住七成髮量，不過她索性豁出去：「換晒佢（頭髮）吧啦！」吳文忻的中學同學兼好友彭秀慧留言鼓勵：「我記得細個講過大家光頭或者skinhead得唔得，都係話你一定無問題，因為你五官靚嘛！一世人，試一次啦！之後生返！」

 

　　吳文忻治療最情況如下：

 

9／8／2024

第三次化療前的一天，又要去抽血啦。因為醫生要在化療前，知道你的驗血報告，適唔適合再做化療。

 

20／8／2024

今日進行第三次化療，繼續都係打一隻叫紫杉醇嘅化療藥，今日打完都係好眼瞓好攰，但冇上個星期咁攰，可能身體都開始適應了！

 

21／8／2024

今日起身一梳頭，WOW! 今日開始甩頭髮了，沒想到我竟然有點兒興奮呢！

 

轉載自: 晴報

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