《中年好聲音3》全新評判陣容曝光！67歲曾路得有份？肥媽直播送飛益粉絲反應熱烈

《中年好聲音3》日前在盛大記者會上，正式公布香港區100強、大灣區20強以及新馬區20強的名單，人材鼎盛。節目已正式開始進行錄影，由於今次分開三個賽區，未知賽制會否一樣，評判之一的周國豐分享錄影的花絮照片，不過刻意遮住嘉賓評審的名字，沒想到現場觀眾其實已經「爆響口」。

今屆繼續有車婉婉擔任司儀，而肥媽Maria Cordero、張佳添、周國豐及伍仲衡亦繼續擔任評判，第一季幾乎每集都有不同的嘉賓評判，第二季就主力由陳慧嫻擔任「第五人」，只是部分集數因工作未能出席而另找嘉賓頂上，今季暫時未知會跟首季還是第二季的玩法，雖然周國豐遮到實，但有份入場睇戰況的觀眾在討論區分享照片，原來錄影中的「第五人」正是歌手曾路得。

現年67歲的曾路得70年代開始加入電台做DJ，成為著名13人唱片騎師組合六啤半其中一名成員，她主唱的歌曲有《那一天》和《天各一方》，與陳少寶合唱的有《快樂時光》。隨後加入唱片公司推出多首膾炙人口的金曲。80年代中期，曾路得開設自己的製作公司，並擔任多位歌手的歌唱老師，指導過李美鳳、柳妍熙、陳奕詩、林憶蓮、彭羚、鄭伊健等，而她亦先後為《超級巨聲2》、《超級巨聲3》及《超級巨聲4》擔任過客席評判，所以絕對夠說服力。

《中年好聲音3》繼續安排現場觀眾入場觀賽，由於節目大受歡迎，所以入場門票都是一票難求，肥媽近日就在FB分享兩疊門票，更揚言叫大家留意直播，她會送出給粉絲們，一齊睇騷。肥媽昨日在直播期間問問題，然後將門票送給網友，反應相當熱烈，粉絲真是有福！不過她在直播自己：「留兩張畀黑妹（好姊妹李麗霞）！係呀，佢都唔係話入就入呀，要有飛先入得，好嚴呀而家！」













